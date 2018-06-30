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"VAR ile hatadan dönülecek"

TFFHGD Başkan Abdurrahman Arıcı, "Tabii ki bu bekleyiş heyecanın tavan yapmasına neden oluyor" şeklinde konuştu

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:13
"VAR ile hatadan dönülecek"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan maçlardaki heyecanı artırdığını savundu.

Başkan Arıcı, yeni sisteminin Rusya'da uygulanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "VAR sistemiyle futbolda heyecan arttı. Tabii ki bu bekleyiş heyecanın tavan yapmasına neden oluyor." dedi. Sisteme ilişkin olarak çeşitli görüşlerin ortaya çıktığını hatırlatan Arıcı, şöyle konuştu: "Tabii ki bir heyecan getirdiğine inanıyorum. Hem seyirci hem de futbolcular ne olacak diye bekliyor. Bekleme sürecinde herkesin kafasında bir soru işareti yer alıyor. Pozisyon gol olmuşsa 'Bir problem mi var?" sorusu insanın kafasına takılıyor. Kendim aynı zamanda bir tıp adamıyım. Bekleme anında insanların vücudunu incelemek lazım. Vücuttaki adrenalin artıyor."

Dünya Kupası'nda bazı ülkelerin VAR sistemine ilişkin olumsuz değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine Arıcı, kendisinin aynı fikirleri taşımadığını söyledi. "Ben aynı kanaatte değilim." diyen Arıcı, "Türkiye liglerine bakınca bir hata varsa söylenen 'büyük kulüplerin korunduğu' iddiası ortaya çıkıyor. Basın tarafında da küçük kulüpler tarafından dillendiriliyor. Madem öyle bunu yenmemin en büyük uygulaması o zaman VAR sistemi. Hatalı kararın geri dönüşü VAR sistemiyle mümkün olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Türk hakemleri hazır"

Uygulamada sıkıntıların var olduğunu kabul eden Abdurrahman Arıcı, "Bir yıldır Türk hakem kardeşlerimiz hazılanıyor. Zaten belli bir uygulamayı doldurduktan sonra size UEFA ve FIFA tarafından izin veriliyor. Uygulamalarda sıkıntılar olabilir ama Türk hakemleri hazır. Sistemin uygulamadaki başarısı önemli. Sistemle hakem hataları asgariye iner. VAR sistemi Türkiye'ye yararlı olacak." şeklinde konuştu.

Bugüne gelene kadar sistemin bazı Avrupa ülkelerinin liglerinde uygulandığını hatırlatan Arıcı, şunları söyledi: "Dünya Kupası'da da uygulanıyor. Önümüzdeki yıl Türkiye'de uygulanacak. Bazı hakemlerin göremediği pozisyonlarda hatalar oluyor. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Hataları minimuma indime konusunda olumlu bir uygulama. O nedenle Türkiye'de uygulanmasını destekliyoruz. Hem Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği olarak hem de eski bir hakem olarak sistemi destekliyoruz."

AA

Son Güncelleme: 30.06.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
Video Yardımcı HakemVAR SistemiTFFHGD BaşkanıDünya KupasıAbdurrahman Arıcı
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