"VAR'ın önemini dünya ile gördük"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fransa ile İspanya milli takımları arasında yapılan özel maçta denenen Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının yararlarının görüldüğünü belirtti.
Kulüpler Birliği Vakfından başkan Gümüşdağ imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Tüm kamuoyunun takdiri olduğu üzere, uzun zamandır futbolumuzun video hakem teknolojisini deneyerek hayata geçirmesi fikrini, katıldığım her program ve tüm platformlarda belirtiyorum. VAR sistemiyle futbolumuzun seyir zevki ve hakemlerimizin saygınlıklarının artacağını, maçlardan sonra yaşanan hakem tartışmalarının sona ereceğini, sonuç olarak hakem kararları sonrası yaşanan haksızlıkların büyük ölçüde azalacağını birçok kez dile getirmiştim." ifadeleri kullanıldı. VAR'ın Fransa-İspanya maçında uygulandığını hatırlatan Gümüşdağ, "Tüm dünya ile birlikte biz de bu sistemin iki hayati pozisyonda devreye girerek maça damgasını vurduğunu gördük. Fransa'nın Antoine Griezmann ile bulduğu golü ofsayt nedeniyle iptal eden 'video hakem teknolojisi', İspanya adına Gerard Deulofeu'nun ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü ise geçerli saydı." değerlendirmesinde bulundu. Göksel Gümüşdağ, normal şartlarda hakem hatalarıyla 1-1 berabere bitecek olan bir maçın, bu teknoloji sayesinde 2-0 ile sonuçlandığını aktararak, şunları kaydetti: "Bu maçın bir hazırlık karşılaşması değil de Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası final maçı olması durumunda yaşanacak kaos ve hayal kırıklıkları, telafi edilemeyecek derecede olurdu. Bu sistem sayesinde maçın hakkı gerçek sahibine teslim edilmiş oldu. Sonuç olarak video hakem teknolojisinin, kulüplerimizin canını yakan, maddi-manevi büyük kayıplara uğratan hakem hatalarının sıfırlanması adına ne kadar önemli olduğunu tüm dünya ile birlikte test etmiş olduk. Dün de söylediğimiz gibi, bu sistem futbolumuza minimum müdahale, maksimum fayda sağlayacaktır."