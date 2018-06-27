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VAR, kupaya damga vurdu

Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de devreye girmesiyle artan penaltı kararları, turnuvaya damgasını vuruyor

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:35
VAR, kupaya damga vurdu

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Gruplarda son maçların oynandığı 2018 Dünya Kupası'nda, taraftarların birbirinden farklı kostümleri tribünlerde renkli görüntülere sahne olurken, kariyerini Türkiye'de sürdüren futbolcuların yanı sıra Türk asıllı yıldızların milli takımlarındaki performanslarını futbolseverler merakla takip ediyor. Dünya Kupası'nı yerinde izleme şansını yakalayan on binlerce sporsever, turnuvanın başından bu yana sadece milli takımlarını desteklemekle kalmadı. Taraftarlar, yüzlerindeki maskeler, yerel kıyafetleri, neşeli tavırlarıyla tribünlerde her maçta görsel şölene imza attı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de oynayan 22 oyuncu forma giyerken, Türk asıllı futbolculardan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan Almanya'nın, Jimmy Durmaz da İsveç'in başarısı için ter döküyor. Uruguay Milli Takımı'nın kalesini koruyan Galatasaraylı Fernando Muslera, üç maçlarını da kazandıkları A Grubu'nu hiç gol yemeden tamamladı. Beşiktaşlı Ricardo Quaresma ise İran'a attığı şık golle takımına son 16 turunu getiren isim oldu.

Dünya Kupası'na şu ana kadar hakemlerin verdiği penaltı kararları da damga vurdu. İran ile Portekiz arasında oynanan B Grubu mücadelesinde verilen iki penaltıyla turnuvada tarihinin rekoru kırıldı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şu ana kadar kullanılan 22 penaltı atışıyla 18'er penaltı vuruşunun yapıldığı 1990, 1998 ve 2002'deki turnuvalar geride bırakıldı.

2014 yılında Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda oynanan toplam 68 maçta 13 penaltı kararı verilmişti. Penaltı sayısının fazlalığında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de devreye girmesi etkili oldu.

AA

Son Güncelleme: 27.06.2018 14:44
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTaraftarRusyaRicardo QuaresmaPenaltıMesut ÖzilKostümİlkay GündoğanFernando Muslera2018 FIFA Dünya Kupası
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