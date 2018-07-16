'VAR' penaltı sayısını arttırdı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı ve Fransa'nın şampiyon olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası, en fazla penaltı kararının verildiği turnuva olarak tarihe geçti.

Penaltı sayısının artışında ilk kez kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının rolü büyük oldu. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda hakemler 29 kez beyaz noktayı gösterdi. 29 penaltı atışından 22'si golle sonuçlanırken, 7 atış sonucunda gol sevinci yaşanmadı.

Kupada hakemlerin finale gelene kadar çok sayıda maçta başvurduğu VAR sistemi, Fransa-Hırvatistan (4-2) finalinde de bir penaltı kararında etkili oldu. 38. dakikada Fransa'da Griezmann'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde top Perisic'in eline çarptı. Hakem Nestor Pitana, VAR'a başvurdu. Kenarda görüntüyü izleyen Pitana penaltı kararı verdi ve kupanın sahibi Fransa maçta 2-1 öne geçti.

Bir önceki rekorun çok üzerinde

Dünya kupaları tarihinde Rusya'daki şampiyonadan önce en fazla penaltı kararının verildiği turnuvalar 1990, 1998 ve 2002'de oynandı. İtalya, Fransa ile Japonya-Güney Kore ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupaları'nda 18'er kez penaltı kararı verilmişti. 2018 Dünya Kupası'nda ise önceki rekordan 11 fazla penaltı kararı verildi.

2014 Dünya Kupası'nda yalnızca 13 penaltı

Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı bir önceki 2014 Dünya Kupası'nda ise penaltı sayısı düşük kaldı. Brezilya'daki turnuvada görev yapan hakemler 13 kez beyaz noktayı gösterdi. Penaltı sayısındaki artışa rağmen 2018 Dünya Kupası, atılan gol sayısı bakımından 2014'ün gerisindeydi.

Rusya'daki şampiyonada toplam 169 kez (maç başına 2,64) fileler havalandı. 2014'te ise bu sayı 171 (maç başına 2,67) olmuştu. VAR, yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanıldı.Gol kararı, penaltı kararı, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi halinde VAR sistemi devreye girdi. Sahadaki hakemler, bu 4 durumda VAR merkezindeki hakem tarafından uyarıldı. Sahadaki hakem de pozisyon tekrarını gerek görmesi halinde oyun alanı kenarındaki monitörden izleyerek son kararını verdi.