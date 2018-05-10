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VAR sistemi ile play-off heyecanı

1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta, yarı final ilk maçları yarın oynanacak

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:25
VAR sistemi ile play-off heyecanı

Futbolda Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta, yarı final ilk maçları yarın yapılacak.

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig'e çıktığı Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için play-off'ta mücadele edecek. Play-off yarı finalinde eşleşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor yarın saat 19.00'da hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakada Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Bu maçın rövanşı 15 Mayıs Salı günü saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacak.

İki takım arasında sezon içinde Erzurum'da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmış, Ümraniyespor İstanbul'daki müsabakayı 2-1 kazanmıştı. Gazişehir Gaziantep ile Boluspor eşleşmesinde ise ilk karşılaşma Gaziantep Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. İkinci karşılaşma ise 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak.

Sezon içinde Bolu'daki müsabakada 0-0 berabere kalan iki takımın Gaziantep'teki mücadelesinde ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Bu eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için mücadele edecek.

VAR sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanılacak

Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 1. Lig play-off maçlarında kullanılacak. Play-off maçlarının tamamında VAR sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanılacak ve bu da Türk futbol tarihinde bir ilk olacak. Bunun için karşılaşmalar öncesinde statü değişikliği de yapıldı.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto 1. LigPlay-off
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