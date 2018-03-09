Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117064
ALTIN
162.177
DOLAR
3.8191
STERLİN
5.2715
EURO
4.6967
banner138

Veysel mevkisinden memnun değil

Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Veysel Sarı, "Futbola yeni başlamış bir Veysel'i, stoperde oynatırdım" şeklinde konuştu

09 Mart 2018 Cuma 12:49
Veysel mevkisinden memnun değil

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Veysel Sarı, rakipleri karşısında deplasman fobilerini kırarak Avrupa kupaları hedefine yürümek istediklerini söyledi.

Veysel, yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarında oynamayı hak eden bir kulüp olduklarını belirterek, "Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var. Deplasman fobimizi kırarsak, hedeflediğimiz yere gideriz. Hazırlıklarımız oldukça iyi geçti. İnşallah deplasmanda iyi bir sonuç alarak şehrimize dönmek istiyoruz." diye konuştu. Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını ve geçen hafta sahalarında Osmanlıspor karşısında berabere kalarak beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını vurgulayan Veysel, şöyle devam etti: "Puan kaybını inşallah bu hafta telafi ederiz. Demir Grup Sivasspor şu anda çok formda. Biz de üst sıraları hedefliyoruz. Bu maç bizim için önemli. Kazandığımız takdirde hedeflediğimiz sıralara biraz daha yaklaşacağız. İzleyenlerin keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da kapanmayı sevmiyor ve disiplinli oynuyor. İnşallah sonuç lehimize biter."

"Yabancı sınırlaması getirilmeli"

Veysel Sarı, Süper Lig'e yabancı sınırlandırılması getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Takımların çok fazla yabancı oyuncuyla sahaya çıktığını ve bunun sadece Kasımpaşa'da olmadığını aktaran Veysel, "Takımlar 8-10 yabancı futbolcuyla oynuyor. Bu, Türk oyuncuların önünü kapatıyor. Bence yabancı sınırlaması getirilmeli. Ligimizde daha kaliteli yabancı oyuncular olmalı." değerlendirmesinde bulundu. Tecrübeli oyuncu, kulüplerin aldığı yabancı futbolcuları oynatamaması sebebiyle sözleşmelerini feshettiğini, bununda maddi açıdan sorunlar oluşturduğunu aktardı.

"Futbola yeni başlamış bir Veysel'i stoperde oynatırdım"

Deneyimli futbolcu, birden fazla pozisyonda aynı şekilde oynayabildiğini belirterek, kendisini en çok stoperde rahat hissettiğini ifade etti. Sahada takımı için elinden gelen her şeyi yaptığını anlatan Veysel, "Benim gibi joker diye tabir edilen futbolcular ligde çok fazla yok. Uzun bir süre sol ve sağ bek oynadım. Kendi açımdan her şey çok güzel gidiyor. Her pozisyona aynı şekilde konsantre olarak çıkıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kendisini çok formda hissettiğini söyleyen Veysel, şunları aktardı: "Geçen sene stoperde çok istikrarlı bir sezon geçirdim. Ülkemizde stoper yokluğunda ben çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Hem kendi adıma hem de kulübüm adına çok iyi bir dönem geçti. Eğer ben teknik direktör olsaydım futbola yeni başlamış bir Veysel'i stoper oynatırdım."

"Milli takıma alınmayınca içimde burukluk oldu"

Veysel Sarı, yeniden A Milli Takım'da görev almayı beklediğini söyledi. Geçen sezon stoperde çok iyi bir dönem geçirdiğini ve o süreçte milli takıma çağrılmayı beklediğini belirten Veysel, şöyle konuştu: "Milli takıma alınmayınca içimde burukluk oldu. Geçen sene milli takıma gitmeyi çok bekliyordum. Çünkü hem performansım çok iyiydi hem de kendimi iyi hissediyordum ama çağrılmadım, bu hocamızın kararıydı. Umarım önümüzdeki dönemde milli takıma çağrılırım çünkü kendimi çok iyi hissediyorum. Oynadığım pozisyonda çok iyi olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sefer milli takım hocalarımız çağırır."

"Kemal hocayla özdeşleştik"

Veysel Sarı, oyuncuların teknik direktör Kemal Özdeş ile ağabey-kardeş ilişkisinin bulunduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından istifa kararı alan, ardından yönetim tarafından yeniden göreve getirilen Kemal Özdeş'in dönüşünün kendileri açısında çok iyi olduğunu dile getirdi. Kendilerinin Kemal Özdeş'i, teknik direktörlerinin de oyuncuları çok iyi tanıdığını anlatan Veysel, şöyle kaydetti: "Biz Kemal hocamızla soyadı gibi özdeşleşmişiz. Onun oynattığı bir sistem var. Hepimiz o sistemi uyguluyoruz. Maçın başından sonuna kadar disiplinden kopmayan bir takımız. Çünkü bu karakteri o bize yansıttı, biz de bunu sahada uyguluyoruz. Bizim açımızdan çok iyi oldu."

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 20, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplamda 22 kez lacivert-beyazlı formayı giyerken, savunmanın her pozisyonunda görev aldı ve takımına 2 golle katkıda bulundu.

AA

Son Güncelleme: 09.03.2018 13:08
Anahtar Kelimeler:
Veysel SarıSÜPERLİGSpor Toto Süper LigKasımpaşaFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Beşiktaş ne zaman kollandı?"
"Beşiktaş ne zaman kollandı?"
"Sergen Yalçın ile çıkışa geçeceğiz"
"Sergen Yalçın ile çıkışa geçeceğiz"
Osmanlıspor'da 3 eksik var
Osmanlıspor'da 3 eksik var
"Tek hedef mayısta şampiyonluk"
"Tek hedef mayısta şampiyonluk"
Beşiktaş'a dünya markası sponsor
Beşiktaş'a dünya markası sponsor
"Beşiktaş bizi ilgilendirmiyor"
"Beşiktaş bizi ilgilendirmiyor"
Gençlerbirliği'nin rakibi Beşiktaş
Gençlerbirliği'nin rakibi Beşiktaş
Atınç yine ameliyat olacak
Atınç yine ameliyat olacak
Kartal, Gençler'den rövanşı alacak
Kartal, Gençler'den rövanşı alacak

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim