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Vida, Mandzukic'i ikna edecek

Beşiktaş'ın Vida transferi Hırvat basınında yer aldı

04 Ocak 2018 Perşembe 14:10
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Vida, Mandzukic'i ikna edecek

Domagoj Vida'nın Beşiktaş'a transfer olması, ülkesi Hırvatistan'daki medya organlarında geniş yer buldu.

Vida'nın Beşiktaş ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığına vurgu yapan Hırvat medyası, özellikle Vida'ya yapılan coşkulu karşılamayı ön plana çıkardı. "Jutarnji List" gazetesi, "Vida Beşiktaş'ta" başlığı ile yayımladığı haberde, Vida'yı İstanbul'da binin üzerinde coşkulu Beşiktaş taraftarının karşıladığını yazdı. Hırvatistan'ın resmi televizyon kanalı "HRT" de "Vida'yı İstanbul'da gazeteci ve taraftar ordusu karşıladı" başlıklı haberinde, Hırvat futbolcunun Beşiktaş'a transfer olacağının uzun zamandır bilindiğini ve nihayetinde Vida'nın İstanbul'a geldiğini aktardı.

"Vecernji List" gazetesi ise "Beşiktaş taraftarının gürültüsünden hiçbir şey duyamadım" manşetli haberinde, Vida'nın basın toplantısındaki ifadelerine yer verirken, Hırvat milli futbolcunun Beşiktaş taraftarını çok iyi tanıdığını söylediği belirtildi. "Index" haber sitesi ise, Vida'nın, "Mandzukic'i de buraya gelmesi için ikna edeceğim" sözlerini ön plana çıkardı.

AA

Son Güncelleme: 04.01.2018 14:27
Anahtar Kelimeler:
HırvatistanFutbolDomagoj VidaBeşiktaş
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