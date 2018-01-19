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Vida'nın lisansı çıkarıldı

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'nın lisansı çıkarıldı

19 Ocak 2018 Cuma 15:54
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Vida'nın lisansı çıkarıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni transferi Domagoj Vida'nın lisansı çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüple 3 Ocak Çarşamba günü basın önünde sözleşme imzalayan Hırvat oyuncunun lisansı bugün itibarıyla çıkarıldı ve adı Türkiye Futbol Federasyonundaki takım listesinde yer aldı. Lisansının çıkmaması nedeniyle Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Osmanlıspor ile yaptığı rövanş karşılaşmasında kadroya alınamayan Vida, teknik direktör Şenol Güneş'in tercih etmesi durumunda Süper Lig'in 18. haftasındaki Antalyaspor maçında oynayabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDomagoj VidaFutbolLisansSÜPERLİGTFFTürkiye Futbol Federasyonu
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