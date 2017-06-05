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Vida tamam sıra Kiev'de

Beşiktaş uzun süredir uğraş verdiği transferde mutlu sona ulaşmaya çok yakın

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Vida tamam sıra Kiev'de

Beşiktaş, Dinamo Kiev'in stoper oyuncusu Domagoj Vida'yı transfer ediyor.

Süper Lig'i üst üste iki sezon şampiyonlukla tamamlayan siyah beyazlılarda yönetim, kutlamaların hemen ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Kara Kartal, devre arasında da transfer etmeye çalışıp başarıya ulaşamadığı Vida için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile pazarlıklarında son aşamada. Goal Türkiye'nin edindiği bilgilere göre oyuncuyla yıllık 2.5 milyon avro maaş karşılığında anlaşma sağlandı. Bonservis konusunda taraflar arasındaki pazarlıklarda ise sona gelindi. Oyuncunun Beşiktaş'a gelmek istemesi, siyah beyazlıların elini kuvvetlendiriyor. 28 yaşındaki stoperin Kiev'le sözleşmesi Ocak 2018'de sona erecek.

BİR STOPER DAHA BAKIYORLAR
Beşiktaş savunmaya yapacağı takviyelerde sadece Vida ile yetinme niyetinde değil. Fikret Orman ve ekibi takıma bir stoper daha kazandırmak istiyor. Adaylar arasında Kasımpaşa'dan Titi de var.
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FutbolBeşiktaşDomagoj Vida
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