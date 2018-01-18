Vida ve Larin'e lisans engeli

Beşiktaş, ara transferde dört büyükler arasında transfer yapan tek takım oldu. Ama siyah beyazlılar yeni transferleri Domagoj Vida ve Cyle Larin için henüz lisans çıkartamadı.

Osmanlıspor maçında oynanan kupa maçında Pepe'nin sakatlanması ve Ducko Tosic'in de sakatlığı bulunması nedeniyle Şenol Güneş savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanıyor.

Henüz kadrodaki 14 yabancıdan her hangi bir ismi yollayamayan siyah beyazlılar Vida için lisans çıkartamadı. NTVSpor'da yer alan habere göre Beşiktaş Club Brugge ile anlaşamayan Boyko ve Araz Özbiliz'in lisanslarını dondurma kararı alabilir. Böylece yabancı sayısı 12'ye inecek siyah beyazlılar, Antalyaspor maçı öncesi Vida'nın lisansını çıkartabilir.

Cyle Larin Antalyaspor maçında oynayabilecek mi?

Larin'in transferi için evrak işleri henüz sonuçlanmadığı için Kanadalı golcünün lisansının Antalyaspor maçına yetiştirilmesi Vida'ya göre daha zor gözüküyor. Ayrıca Beşiktaş yabancı bir golcü ile daha kadrosunu güçlendirmek istediği için Larin'den evrak işleri tamamlandıktan sonra da ligin ikinci yarısında faydalanmama kararı alabilir.