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Vikingler, Rusya'da savaşa hazır

İzlanda, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, Hırvatistan ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alacak

08 Haziran 2018 Cuma 11:14
Vikingler, Rusya'da savaşa hazır

Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz'da düzenlenecek 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İzlanda Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yer alacak.

Arjantin, Hırvatistan ve Nijerya ile D Grubu'nda yer alan İzlanda'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Diş hekimi de olan Heimir Hallgrimsson'un teknik direktörlüğünü yaptığı İzlanda, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti. Grupta oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İzlanda, topladığı 22 puanla lider olarak 2018 Dünya Kupası biletini aldı.

Eleme maçlarında rakip fileleri 16 kez havalandıran, kalesinde ise 7 gol gören İzlanda, 2018 Rusya vizesini şu sonuçlarla aldı:

Ukrayna-İzlanda: 1-1

İzlanda-Finlandiya: 3-2

İzlanda-Türkiye: 2-0

Hırvatistan-İzlanda: 2-0

Kosova-İzlanda: 1-2

İzlanda-Hırvatistan: 1-0

Finlandiya-İzlanda: 1-0

İzlanda-Ukrayna: 2-0

Türkiye-İzlanda: 0-3

İzlanda-Kosova: 2-0

Öne çıkan oyuncuları

Son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlar ve oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren İzlanda'nın 2018 Rusya'daki en önemli kozu, diz sakatlığından kurtulması halinde Gylfi Sigurdsson olacak. Geride kalan sezonun başında kulüp bonservis rekoruyla Everton'a transfer olan orta saha oyuncusu, elemelerde attığı 4 gol ve yaptığı asistlerle İzlanda'nın Dünya Kupası'na katılmasında en önemli katkıyı sağladı.

Eleme maçlarında takımının en skorer ismi olan Sigurdsson'u 3 kez fileleri havalandıran Almanya temsilcisi Augsburglu Alfred Finnbogason takip etti. Premier Lig ekibi Burnley'de istikrarlı bir sezon geçiren kanat oyuncusu Johann Gudmundsson, yüksek temposu ve etkili kullandığı iki ayağıyla ön plana çıkıyor. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalarak büyük bir başarıya imza atan ve FIFA dünya sıralamasında 22. basamakta yer alan İzlanda'nın kadrosunda Gençlerbirliği ve Kardemir Karabükspor'da forma giyen Olafur Skulason da yer alıyor.

Dünya Kupası geçmişi

İzlanda, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Uluslararası arenada ilk çıkışını 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gösteren İzlanda, play-off turunda Hırvatistan'a elenerek şampiyona biletini alamamıştı.

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Hannes Halldorsson (Randers), Frederik Schram (Roskilde), Runar Runarsson (Nordsjaelland)

Defans: Birkir Saevarsson (Valur), Sverrir Ingason (Rostov), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Kari Arnason (Aberdeen), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofya), Hordur Magnusson (Bristol City), Ari Skulason (Lokeren)

Orta saha: Samuel Fridjonsson (Valerenga), Albert Gudmundsson (PSV), Johann Gudmundsson (Burnley), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Gylfi Sigurdsson (Everton), Olafur Skulason (Kardemir Karabükspor), Aron Gunnarsson (Cardiff City), Rurik Gislason (Sandhausen), Emil Hallfredsson (Udinese), Arnor Traustason (Malmö)

Forvet: Bjorn Sgurdarson (Rostov), Alfred Finnbogason (Augsburg), Jon Bodvarsson (Reading)

Maç takvimi

16 Haziran (TSİ 16.00) Arjantin-İzlanda (Spartak Stadı - Moskova)

22 Haziran (TSİ 18.00) Nijerya-İzlanda (Volgograd Arena - Volgograd)

26 Haziran (TSİ 21.00) İzlanda-Hırvatistan (Rostov Arena - Rostov-On-Don)
 

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıDünya KupasıFutbolGylfi Sigurdssonİzlanda
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