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Villarreal, Mori'yi transfer etti

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği İspanya ekibi Villarreal, İngiltere'nin Everton takımından Funes Mori'yi kadrosuna kattı

22 Haziran 2018 Cuma 14:17
Villarreal, Mori'yi transfer etti

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği İspanya ekibi Villarreal, İngiltere'nin Everton takımından Arjantinli savunma oyuncusu Ramiro Funes Mori'yi kadrosuna kattı.

Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Funes Mori ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, transfer ücretiyle ilgili bilgi verilmedi.

Kariyerine ülkesinin River Plate takımında başlayan Funes Mori, 2015'te Everton'a transfer oldu. Geçen sezon diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arjantinli milli futbolcu, İngiltere ekibinde 67 maça çıktı ve 5 gol attı.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2018 15:01
Anahtar Kelimeler:
VillarrealFutbolFunes Mori
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