Visca, 10 milyon euro oldu

Medipol Başakşehir’in Boşnak futbolcusu Edin Visca, her geçen sezon üzerine koyarak devam ettiği başarılı performansıyla adeta değerine değer kattı. 28 yaşındaki oyuncunun mevcut durumdaki piyasa değeri tam 10 milyon euro.

Medipol Başakşehir forması altında yedinci sezonunu geçiren ve görev aldığı her dönemde takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Edin Visca, kariyerinin zirvesine ulaşmış durumda. Geride kalan 2017-2018 sezonunda turuncu-lacivertlilerin şampiyonluk yarışındaki kilit ismi olmayı başaran ve toplamda 43 maçta 14 gol, 17 asistlik bir performans sergileyen Visca, özellikle yaptığı asistlerle Avrupa’nın önemli yıldızlarının önünde yer almıştı. Boşnak futbolcu, çizdiği bu yükselen grafikle değerini de katladı. Başakşehir’in Spor Toto Süper Lig’e yeniden ’merhaba’ dediği 2014-2015 sezonunda 3 milyon euro’luk bir piyasa değerine sahip olan başarılı orta saha, o tarihten bu yana bonservis fiyatını 3 kattan fazla arttırarak tam 10 milyon euro yaptı.

BAŞAKŞEHİR’İN EN DEĞERLİSİ

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın değişilmezleri arasında yer alan Edin Visca, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün de en değerli oyuncusu konumunda. Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro ile bu alanda zirvede yer alan tecrübeli futbolcuyu 4’er milyon euro ile Arda Turan ve Riad Bajic takip ediyor.

Şu anda turuncu-lacivertlilerin adeta göz bebeği olan Visca için Avrupa’dan ve Türkiye’den birçok kulüp Başakşehir’in kapısını çalıyor. Olası bir transfer durumunda takımına büyük bir maddi kaynak sağlayacak olan Bosna-Hersekli yıldız, şimdilik kulübüyle yola devam edecekmiş gibi duruyor.

SÜPER LİG’DE İLK 5’E GİRDİ

Geçtiğimiz sezon yaptığı 16 asistle ligin asist kralı unvanının sahibi olan Visca, aynı zamanda Süper Lig’in en değerli futbolcuları arasında da ilk 5’te yer alıyor. 12’şer milyon euro ile Yusuf Yazıcı, Giuliano ve Vida’yı 10 milyon euro ile Visca ve Galatasaray’ın yeni transferi Onyekuru takip ediyor.

Geçen sezonki performans istatistiklerine baktığımızda turuncu-lacivertli futbolcu, ilk üç sırada yer alan söz konusu oyuncuların hepsinden daha fazla asist yapmış durumda. Visca, skor üretmede ise 15 gollü Giuliano’nun sadece bir gol gerisinde bulunuyor.

BOSNA-HERSEK’İN KIYMETLİLERİ ARASINDA

Edin Visca, Süper Lig’in yanı sıra ülkesi Bosna-Hersek’in de en kıymetli futbolcuları arasında. 28 yaşındaki oyuncu, Bosna Milli Takımı’nda beraber top koşturduğu ve Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynayan takım arkadaşlarıyla birlikte Boşnak futbolunun değerini arttıran isimlerin içinde yer alıyor.

Juventus’un başarılı orta sahası Pjanic, 65 milyon euro ile Boşnakların piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Bu futbolcuyu 25 milyon euro ile Roma’nın 32 yaşındaki forveti Edin Dzeko takip ediyor. Arsenal’in 25 yaşındaki sol beki Kolasinac 18 milyon euro ile üçüncü sırada yer alırken, Medipol Başakşehirli Visca ise 10 milyon euro ile ülkesinin en değerli dördüncü futbolcusu.