Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, bu haftaki Kayserispor karşılaşmasının kendileri için adeta final niteliği taşıdığını belirtti. Son kalan 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Susic, "Şu anda ligde bu anlamda tek takımız. Gelecek iki maçımızı deplasmanda oynayacağız. Eğer bu maçlarda puan veya puanlar almazsak zor duruma düşeriz. Özellikle Kayserispor maçında bir puan almamız gerekiyor. Belki bir puanla ligde kalmayı garantileyemeyiz ama rahat bir konuma geliriz. Üç puan çok iyi olur ama maç zor olacak." diye konuştu.
"Visca'nın gitmesi gerekiyordu"
Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Süper Lig'de gelecek iki maçlarını deplasmanda oynayacaklarını hatırlatarak, bu karşılaşmalardan puan çıkaramamaları durumunda zor duruma düşeceklerini söyledi
27 Nisan 2017 Perşembe 14:38
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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, bu haftaki Kayserispor karşılaşmasının kendileri için adeta final niteliği taşıdığını belirtti. Son kalan 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Susic, "Şu anda ligde bu anlamda tek takımız. Gelecek iki maçımızı deplasmanda oynayacağız. Eğer bu maçlarda puan veya puanlar almazsak zor duruma düşeriz. Özellikle Kayserispor maçında bir puan almamız gerekiyor. Belki bir puanla ligde kalmayı garantileyemeyiz ama rahat bir konuma geliriz. Üç puan çok iyi olur ama maç zor olacak." diye konuştu.