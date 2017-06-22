Visca'ya karşılık Yusuf Erdoğan

Trabzon’da Araklıspor’da başlayan futbol serüvenini 1461 Trabzon ile sürdüren ve önemli bir noktaya geldikten sonra Trabzonspor’a geçen ve burada 4 sezon geçiren Yusuf Erdoğan, bordo-mavili kulüpten ayrılmak için gün sayıyor. Karadeniz ekibinde 134 maçta ilk 11’de 85 kez sahaya çıkan Yusuf Erdoğan 20 gol kaydetti. Bu sezon ligin ilk yarısında forma giyen ve ikinci yarıda ise düşüşe geçen oyuncu fazla süre alamadı. Sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Erdoğan, Karadeniz ekibiyle yollarını ayırmakta kararlı.

Bu sezon Trabzonspor’da ayrılmayı planlayan Yusuf Erdoğan’a, Bursaspor resmi teklifte bulunurken, Beşikaş’ın yanı sıra diğer Anadolu kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi. Ancak Karadeniz ekibi, Spor Toto Süper Lig’de, takımdan ayrılmak isteyen oyuncusunu takasta kullanmak istiyor. Bu noktada Trabzonspor’a en yakın kulüplerin başında ise Medipol Başakşehir geliyor. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcisinin Boşnak yıldızı Edin Visca’yı uzun süreden beri istiyor. Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe alınırken, oyuncular arasında kulüplerin yaptığı görüşmeler sürüyor. Zemin iki kulüp arasında gerçekleşmesi muhtemel transfer için uygun olurken, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında bu dev takasın gerçekleşmesi için hareketlilik yaşanması bekleniyor.

TOLGAY ARSLAN İSTEĞİ

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında görüşmeler sürürken, Karadeniz ekibinin Tolgay Arslan isteği ise sürüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında bordo-mavililerin kadrosuna katmak istediği Tolgay Arslan’ı, Teknik Direktör Ersun Yanal’da kadroda görmek istemişti. Trabzonspor Edin Visca takasını ilk sırada tutarken, yaşanabilecek olumsuzluk durumumda Beşiktaş ile görüşmelere başlanabileceği belirtiliyor.