Visca yine zirvede

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı da finalde kaybeden Medipol Başakşehir, kulüp rekorlarını geliştirerek 2016-2017 sezonunu tamamladı.

Ligi 73 puanla, şampiyon Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bitiren turuncu-lacivertliler, kulüp tarihinin en çok puan aldığı, en çok galibiyet kazandığı, en az yenildiği, en az gol yediği, en çok gol attığı ve en iyi averajı elde ettiği sezonu geride bıraktı. Daha önceki iki sezonu 59'ar puanla bitiren Medipol Başakşehir, ligde ilk kez 73 puanı gördü. Ligi ilk kez ikinci sırada bitiren Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takım, en az gol yediği (28) ve en çok gol attığı (63) sezonu yaşadı. İstanbul ekibi, en çok maç kazandığı (21) ve en az yenilgi aldığı (3) sezona da ulaşmış oldu.

Ligde en golcü Visca

Turuncu-lacivertli ekipte, gol dağılımı dengeli oldu. Hiçbir oyuncunun ligdeki gol sayısında çift haneli rakamlara ulaşamadığı Medipol Başakşehir'de Edin Visca, geçen sezon olduğu gibi en çok gol atan isim olarak öne çıktı. Ligde 8 gol atan Visca'yı, 7 golle Cengiz Ünder, 6'şar golle Emmanuel Adebayor ve Marcio Mossoro takip etti. Mehmet Batdal ise 5 kez fileleri havalandırdı. Bosna Hersekli futbolcu, geçtiğimiz yılı 17 golle tamamlamıştı.

Kupa golcüsü Napoleoni

Abdullah Avcı, kupa maçlarında fazla süre alamayan oyuncularına sıkça şans verdi. Lig maçlarında genellikle sonradan oyuna dahil olan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, attığı 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda takımının en golcü oyuncusu konumunu ulaştı. Napoleoni'yi, devre arasında Akhisar Belediyespor'a kiralık gönderilmeden önce attığı 3 golle Sokol Cikalleshi takip etti.

En hırçın Epureanu

Medipol Başakşehir'de en çok kart gören isim savunmanın deneyimli ismi Alexandru Epureanu oldu. 31 yaşındaki Moldovalı defans oyuncusu, ligde gördüğü 9 sarı ve 1 kırmızı kartla takımının en hırçın ismi olarak dikkat çekti. Turuncu-lacivertli takımda, kaptan Emre Belözoğlu da 7 sarı ve 1 kırmızı kartla bu alanda Epureanu'yu takip etti. İstanbul ekibinde kırmızı kart gören diğer isimler ise Ferhat Öztorun ve Doka.

En çok forma giyen Volkan Babacan

Medipol Başakşehir'de en çok forma giyen isimlerin başında milli file bekçisi Volkan Babacan geldi. Ligdeki 34 maçın 33'üne ilk 11'de başlayan Volkan, 2970 dakika forma giydi. Bir maçta ise cezası nedeniyle görev yapamadı. Volkan Babacan'ın ardından ise en fazla görev yapan oyuncu Edin Visca oldu. 32 maça ilk 11'de başlayan Visca, 2904 dakika sahada kaldı.

Egemen Korkmaz 2 maçta görev aldı

Turuncu-lacivertli takım, devre arasında yaptığı transferlerden Emmanuel Adebayor ve Junior Caicara'dan beklediği verimi alırken, Egemen Korkmaz sakatlığı nedeniyle takıma katkı sağlayamadı. Deneyimli savunma oyuncusu yalnızca Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor ve Sivasspor ile oynadığı maçlarda forma giyebildi. Abdullah Avcı, ara transferde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'ye ise ligde 5'i 11'de olmak üzere 12 maçta görev verdi. Genç futbolcu 1 kez fileleri havalandırabildi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. Ligin ilk yarısını yenilgisiz lider tamamlayan turuncu-lacivertliler, 18. haftada Fenerbahçe'ye 1-0, 20. haftada Kasımpaşa'ya 4-0 ve 26. haftada da Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenildi.

17 takımı da yenen tek takım

Medipol Başakşehir, 2016-2017 sezonunda ligdeki tüm takımları yenmeyi başaran tek takım oldu. Şampiyon Beşiktaş bu sezon ligdeki 17 takımın 15'ini yenerken, Fenerbahçe 13, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor ise 12 rakibi karşısında kazanabildi.