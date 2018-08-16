Vodafone Park bayrağı teslim aldı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde, Beşiktaş'ın stadı İstanbul'daki Vodafone Park'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa'nın ev sahipliği devir teslim töreni yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda dün akşam İspanyol temsilcileri Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan 2018 UEFA Süper Kupa müsabakası öncesinde düzenlenen törende, TFF'nin yeni ev sahibi olması nedeniyle UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya sembolik bilet verildi.

Törene TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Estonya Futbol Federasyonu yetkilileri de katıldı. 2018-2019 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek UEFA Süper Kupa maçı, 14 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak.