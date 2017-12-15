Vodafone Park'ta 'dalya' heyecanı

Vodafone Park'ta resmi maçlarda başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, evinde 100. golü Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşmada atmaya çalışacak.

Uzun bir aranın ardından 11 Nisan 2016'da evine dönen ve ilk maçında Bursaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, stadında 99 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş, Osmanlıspor karşısında 1 gol atarsa "Dalya" diyecek. Vodafone Park'ta 27 lig mücadelesinde 66 gol atan Beşiktaş, 9 Avrupa kupası karşılaşmasında 17 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı takım, stadında oynadığı 5 Türkiye Kupası maçında ise 16 gol kaydetti. Beşiktaş, yeni stadında 41 resmi karşılaşmada attığı 99 gol sonunda 28 galibiyet, 12 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Vodafone Park'ın golcüsü Cenk Tosun

Vodafone Park'ta 99 kez fileleri havalandıran Beşiktaş'ta en golcü isim Cenk Tosun oldu. Cenk, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 21 kez gol sevinci yaşadı. Mevcut kadroda Cenk Tosun'dan sonra Anderson Talisca, attığı 12 golle Vodafone Park'ta etkili olan oyuncular arasında yer aldı.

En farklı galibiyet Grandmedical Manisaspor karşısında

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası'nda elde etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon kupada konuk ettiği Grandmedical Manisaspor'u 9-0 mağlup ederek, hem bu stadındaki en farklı galibiyete imza attı hem de tarihinin en önemli skorlarından birini aldı. Bu karşılaşmada 4 gol atan Alvaro Negredo, Vodafone Park'ta bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu. Beşiktaş lig maçlarındaki en gollü galibiyetini Atiker Konyaspor karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un hat-trick yaptığı maçta rakibini 5-1 yendi.

Avrupa'da en gollü galibiyet Olympiakos'a karşı

İki sezondur Avrupa performansıyla adından söz ettiren Beşiktaş, Vodafone Arena'daki en gollü galibiyetini Olympiakos'a karşısında aldı. Siyah-beyazlı ekip geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Yunanistan ekibini 4-1 mağlup etti.