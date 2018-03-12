"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahalarında 2-0 yenildikleri Fenerbahçe maçında puan almayı hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade etti. Futbolcularının rakipleri karşısında iyi performans sergilediğini aktaran Gündüz, "Dünkü maçta çok iyi oynadık. Maçın geneline bakıldığında, Fenerbahçe bize karşı önlem almış. Bizim rakiplerimize uyguladığımız oyun sistemini Fenerbahçe bize uyguladı. Karşılaşmada ayrıca Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel 3 net pozisyonumuzu çıkardı. Dün kaleci Volkan'ı aşamadık. Ancak iyi bir maç oldu. Fenerbahçe'den puan almayı hesaplıyorduk ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdal Gündüz, 26. haftada deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Deplasmanda zorlu bir maç oynayacağız. Bu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu. Gündüz, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacaklarını sözlerine ekledi.