Volkan'a rakip geliyor

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Malaga'nın Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni'yi transfer listesine aldı.



Volkan Demirel'le henüz sözleşme yenilemeyen, kiralık Fabiano'yu da Porto'ya gönderen Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir kaleciyle girmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, aradığı eldiveni İspanya'da buldu. İspanyol basınından El Desmarque; sarı-lacivertlilerin Kameni için teklifte bulunduğunu ve İspanyol kalecinin önümüzdeki günlerde sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geleceğini yazdı. Kameni, bu sezon Malaga formasıyla La Liga'da çıktığı 35 maçta 48 gol yedi.