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Volkan, Berke'de kendini görüyor

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, yeni transfer edilen kaleci Berke'de kendini gördüğünü ifade etti

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:33
Volkan, Berke'de kendini görüyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli ekibin Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer ettiği 18 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'i överek, "Berke Özer'de kendimi görüyorum. İnşallah benim gibi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet eder." dedi.

Sarı-lacivertli kulüple sözleşme yenileyen kaptan Volkan Demirel, İsviçre'nin Lozan şehrindeki kampta basın toplantısı düzenledi. Berke Özer'in çok genç olduğuna ve gelişim sürecinin önemine dikkati çeken Volkan, "Berke Özer'de kendimi görüyorum. İnşallah benim gibi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet eder. Açıkçası, ben onun yaşındayken top tutmayı bilmiyordum. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Şu anki gelişim süresi benim yaşadığım zamanlara göre daha ileride. Tabii ki belli bir altyapısı var. Belli bir kalitesi olduğu için de buraya geldi. Ben ve arkadaşlarım, ona en iyi şekilde yardımcı olacağız. Fenerbahçe kalesi, gelenek ve görenektir. İnşallah bu geleneği Berke'yle beraber devam ettiririz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarların yeni sezon öncesi kombine biletlere gösterdiği ilgiden dolayı futbolcular olarak heyecanlandıklarını anlatan 36 yaşındaki kaleci, şunları kaydetti: "Olması gereken bu. Her zaman yanımızda olmaları gerekiyor. Uzun zamandır dolu tribünlere oynamıyorduk. İnşallah onların da maçlara gelmesinin performansımıza yansıyacağını ve takımın daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Onların desteği olduğu sürece biz daha güçlüyüz. Bu kesin."

"Benim için öncelik her zaman Fenerbahçe'dir"

Sözleşmesini uzatmasından dolayı memnuniyetini dile getiren deneyimli file bekçisi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkan Ali Koç'a ve yöneticilere teşekkür ederim. Bana verdikleri değer ve anlam çok güzeldi. Zaten Fenerbahçe'nin benim için ne ifade ettiğini anlatmama gerek yok. Benim için öncelik her zaman Fenerbahçe'dir. Sözleşmeyi de bu şekilde imzaladık." Sözleşmenin detayları ve alacağı ücretle ilgili konuşmak istemediğini belirten Volkan, "Fenerbahçe'ye yük olduğumu hissedersem sözleşmem olsa da sonlandırırım. Sözleşme uzunluğu, rakamlar tamamen kulüple benim aramda olan şeyler. Kulübüm isterse açıklayabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2018 18:36
Anahtar Kelimeler:
Volkan DemirelSÜPERLİGFutbolFenerbahçeBerke Özer
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