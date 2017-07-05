Volkan'ın rakibi kontrolden geçti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki file bekçisinin, Ulus'taki Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Kan değerlerine bakılan Kamerunlu kalecinin, solunum ve efor testine tabi tutulduğu aktarıldı. Kontrollerin, göz, kulak-burun-boğaz ve ortopedi muayeneleriyle tamamlandığı kaydedildi.



Volkan Demirel'in yeni rakibi Kameni

Fenerbahçe 'nin İspanya'nın Malaga takımından transfer ettiği Kamerunlu kaleci Kameni, sarı-lacivertlilerin kalesini uzun yıllar koruyan kaptan Volkan Demirel'in yeni rakibi oldu. Fenerbahçe'nin İspanya'nın Malaga takımından transfer ettiği Kamerunlu kaleci Idriss Carlos Kameni , sarı-lacivertlilerin kalesini uzun yıllar koruyan kaptan Volkan Demirel'in yeni rakibi oldu. Sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda Rüştü Reçber, Oğuz Dağlaroğlu ve Recep Biler'in arkasında 4. kaleci durumunda bulunan Volkan Demirel, bu formayı ilk defa 2002-2003 sezonunun 29. haftasında Kadıköy'de oynanan Samsunspor maçında giydi. Volkan Demirel, 2003-2004 sezonunda o zaman sarı-lacivertlilerin 1. kalecisi konumundaki Rüştü Reçber'in İspanya'nın Barcelona ekibine transfer olmasıyla, Fenerbahçe'de forma rekabetine ilk kez girdi.

Son 10 yıldır formayı kaptırmadı

Volkan Demirel, 2007 yılından itibaren sarı-lacivertli kaleyi hiçbir rakibine kaptırmadı. Volkan'ın Fenerbahçe'de 1. kaleciliği aldığı ilk dönem 2007-2008 sezonu oldu. Tecrübeli eldiven, o sezondan itibaren sakatlık ve ceza dışında formasını kimseye vermedi. Fenerbahçe'de 16. sezonunu geçirecek olan Volkan, sarı-lacivertli formayla 5 Süper Lig, 2 Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kameni, 11. rakibi

Volkan Demirel, Fenerbahçe'de forma giydiği geride kalan 15 sezonda 10 farkı isimle 1. kaleci olma mücadelesi verdi. Kariyerinde Rüştü Reçber, Oğuz Dağlaroğlu, Recep Biler, Robert Enke, Serdar Kulbilge, Volkan Babacan, Mert Günok, Ertuğrul Taşkıran, Serkan Kırıntılı ve Fabiano Ribeiro ile sarı-lacivertli kaleyi koruma rekabeti veren Volkan, rakiplerinden sıyrılarak Fenerbahçe tarihine adını yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin Malaga'dan transfer ettiği Carlos Kameni, 35 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe kalesinde rekabete gireceği 11. rakibi olacak.

Volkan'a 3. yabancı rakip

Volkan, sarı-lacivertli kariyerinde 3. kez bir yabancı kaleciyle forma rekabeti verecek. Volkan Demirel'in sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde Fenerbahçe'nin takıma kazandırdığı ilk yabancı kaleci Barcelona'dan getirilen Robert Enke oldu. Christoph Daum yönetimindeki sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında Enke'nin kaleyi koruduğu maçta sahasında İstanbulspor'a 3-0 yenildi. Bu maçtan sonra taraftarın da tepkisini alan Enke, sözleşmesinin üzerinden 13 gün geçmesine rağmen takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Enke'nin gidişinden sonra kalesini Türk file bekçilerine emanet eden Fenerbahçe, Volkan Demirel'in yanına ikinci yabancı kaleci transferini 12 yıl sonra yaptı. Porto'dan Fabiano Ribeiro'yu kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, iki sezon boyunca Brezilyalı file bekçisinden beklediği performansı alamadı. Sarı-lacivertliler, Robert Enke ve Fabiano Ribeiro'nun ardından yabancı kaleci olarak Kamerunlu Carlos Kameni'yi transfer etti.