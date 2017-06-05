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Volkan Şen İngiltere yolcusu

Fenerbahçe'de yıl boyu bekleneni veremeyen isimlerden Volkan Şen bu yaz Premier Lig'e yelken açıyor

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Volkan Şen İngiltere yolcusu

Fenerbahçe'de sezon boyu bekleneni veremeyen isimlerden Volkan Şen'e Premier Lig'den talip çıktı. Goal Türkiye'nin edindiği bilgiye İngiliz ekibi Crystal Palace, sarı-lacivertli kulübün kapısını milli futbolcu için 3.5 milyon avroluk bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Henüz teklifini sarı-lacivertli ekibe resmen iletmeyen İngiliz kulübü, Volkan Şen'le anlaşsfmış durumda. 

VOLKAN DA İSTİYOR
Fenerbahçe formasını giydiği 76 maçta 8 gol ve 13 asist yapan Volkan zaman zaman mücadelesiyle taraftarın takdirini kazansa da bir türlü beklenen üst düzey performansı verememişti. Volkan'ın da bitmesi için istekli olduğu transfere Fenerbahçe'nin resmi teklif geldiğinde FFP anlaşması için gelir yaratmak amacıyla sıcak bakacağı düşünülüyor.
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FutbolFenerbahçeVolkan Şen
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