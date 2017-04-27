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Volkan’a telefon atan taraftar yakalandı

Süper Lig’de 23 Nisan Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleci Volkan Demirel’e cep telefonu atan taraftar yakalandı

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Volkan’a telefon atan taraftar yakalandı

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında 23 Nisan Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleci Volkan Demirel’e cep telefonu atan taraftar yakalandı.

Derbi maçı sırasında 50’inci dakikada tribünlerden Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’e fırlatılan telefona Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü el koydu. Kaleci Volkan Demirel’e atılan telefonu incelemeye alan polis, Türk Telekom Arena Stadyumundaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek A.A.V adlı taraftarı 25 Nisan günü yakalayarak gözaltına aldı. Dün mahkemeye sevk edilen A.A.V. hakkında “6222 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan tüm spor müsabakalarına men cezası uygulandı. Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı maçta kaleci Volkan’a 50. dakikada kale arkası tribünlerinden yabancı madde yağmış, atılan maddeler arasındaki cep telefonu ünlü kalecinin ayağına isabet etmişti.

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