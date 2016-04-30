Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 106-103 yenen Portland Trail Blazers, seriyi 4-2'ye getirerek konferans yarı finaline çıktı. NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Moda Center'da Los Angeles Clippers'ı konuk eden Portland Trail Blazers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadeleyi 106-103 kazanarak seride 4-2 öne geçti ve Batı Konferansı yarı finaline kalarak Golden State Warriors'ın rakibi oldu. Blazers'ta Damian Lillard 28 sayı ve 7 asist, C.J. McCollum 20 sayı, Mason Plumlee ise 9 sayı ve 14 ribauntla takımının galibiyetine büyük katkı yaptı. İki all-star oyuncusu Blake Griffin ile Chris Paul'un sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmasının ardından zor günler geçiren Clippers'ta Jamal Crawford 32 sayı, Austin Rivers 21 sayı ve 8 asist, DeAndre Jordan ise 15 sayı ve 20 ribauntla oynadı.
Warriors'ın rakibi Blazers
NBA play-off'ları ilk turunda Los Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup eden Portland Trail Blazers, seriyi 4-2 önde bitirerek konferans yarı finalinde Golden State Warriors'ın rakibi oldu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 106-103 yenen Portland Trail Blazers, seriyi 4-2'ye getirerek konferans yarı finaline çıktı. NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Moda Center'da Los Angeles Clippers'ı konuk eden Portland Trail Blazers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadeleyi 106-103 kazanarak seride 4-2 öne geçti ve Batı Konferansı yarı finaline kalarak Golden State Warriors'ın rakibi oldu. Blazers'ta Damian Lillard 28 sayı ve 7 asist, C.J. McCollum 20 sayı, Mason Plumlee ise 9 sayı ve 14 ribauntla takımının galibiyetine büyük katkı yaptı. İki all-star oyuncusu Blake Griffin ile Chris Paul'un sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmasının ardından zor günler geçiren Clippers'ta Jamal Crawford 32 sayı, Austin Rivers 21 sayı ve 8 asist, DeAndre Jordan ise 15 sayı ve 20 ribauntla oynadı.