Warriors'ın rakibi Blazers

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 106-103 yenen Portland Trail Blazers, seriyi 4-2'ye getirerek konferans yarı finaline çıktı. NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Moda Center'da Los Angeles Clippers'ı konuk eden Portland Trail Blazers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadeleyi 106-103 kazanarak seride 4-2 öne geçti ve Batı Konferansı yarı finaline kalarak Golden State Warriors'ın rakibi oldu. Blazers'ta Damian Lillard 28 sayı ve 7 asist, C.J. McCollum 20 sayı, Mason Plumlee ise 9 sayı ve 14 ribauntla takımının galibiyetine büyük katkı yaptı. İki all-star oyuncusu Blake Griffin ile Chris Paul'un sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmasının ardından zor günler geçiren Clippers'ta Jamal Crawford 32 sayı, Austin Rivers 21 sayı ve 8 asist, DeAndre Jordan ise 15 sayı ve 20 ribauntla oynadı.





Doğu Konferansı'nda seriler 7. maça taşındı

İki ilk tur karşılaşmasının oynandığı Doğu Konferansı'nda Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse'da ağırladığı Toronto Raptors'ı 101-83'le geçerek seriyi 3-3'e getirdi ve deplasmanda final maçına çıkma hakkını kazandı. Pacers'ta Paul George 22 sayı ve 11 ribauntla öne çıkan oyuncu olurken, Myles Turner 15, Monta Ellis ise 14 sayıyla skora katkı sağladı. Raptors'ta Cory Joseph ile DeMarre Carroll 15, Jonas Valanciunas 14 sayı, Kyle Lowry ise 10 sayı ve 10 asistle mücadele etti. Time Warner Cable Arena'da Charlotte Hornets'in konuğu olan Miami Heat ise rakibini 97-90 mağlup ederek Doğu Konferansı'nda seriyi son maça taşıyan diğer takım oldu. Heat, serinin finalinde rakibini American Airlines Arena'da ağırlayacak. Heat'te Dwyane Wade 23 sayı ve 6 ribaunt, Luol Deng 21 sayı, Goran Dragic ise 14 sayı ve 7 ribauntla takımının üst tura çıkma umudunu son maça taşıyan oyuncular oldu. Hornets'ta Kemba Walker'ın 37 sayı, Al Jefferson'ın ise 18 sayı ve 9 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.