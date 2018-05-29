Wenger Bodrum’da tatilde

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’in eski teknik direktörü Arsene Wenger Bodrum’da tatil yapıyor.

Arsenal’de 22 yıl boyunca teknik direktörlük yaptıktan sonra takımdan ayrılan Arsene Wenger tatil için Bodrum’u tercih etti. Bodrum’a hayran kalan Arsene Wenger’in Türk mutfağını çok beğendiği öğrenildi. Ağanlar Yatçılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ağan’ın eşlik ettiği Wenger, yakın dostları ile beraber bir restoranda balık yedi. Mavi tura çıkacağı öğrenilen ünlü teknik adamın Ali Koç ile görüşeceği iddiaları ise yakın dostları tarafından yalanlandı.