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Wenger, Ferguson'u geride bıraktı

21 yıldır Arsenal'ı çalıştıran Wenger, 811 kezle Premier Lig'de en fazla maça çıkan teknik adam oldu

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:13
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Wenger, Ferguson'u geride bıraktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de 21 yılı geride bırakan Fransız teknik adam Arsene Wenger, başarılı kariyerini rekorlarla taçlandırmaya devam ediyor.

Geçen yıl temmuz ayında Manchester United'ın efsanesi Sir Alex Ferguson'un 7 bin 582 günlük rekorunu geride bırakarak Premier Lig döneminin en uzun süre görev alan teknik direktörü olan 68 yaşındaki Wenger, bu alandaki başarısını bir adım ileriye taşıdı ve Premier Lig'de en fazla maça çıkan teknik adam oldu. 1 Ekim 1996 tarihinde Kuzey Londra temsilcisindeki görevine başlayan Wenger, İskoç çalıştırıcı Ferguson'un Manchester United ile 1992 yılında kurulan Premier Lig'de kırdığı 810 maçlık rekoru geride bıraktı. Arsenal'in başında 811 lig maçına çıkan Fransız teknik adam, bu karşılaşmalarda 468 galibiyet, 198 beraberlik ve 145 mağlubiyet aldı. Manchester United'ı 26 yıl çalıştıran Ferguson ise 810 maçta 528 galibiyet, 168 beraberlik ve 114 mağlubiyetlik performans sergilemişti.

Premier Lig'i kazanan ilk "yabancı"

Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Thierry Henry gibi efsane futbolcularının yer aldığı kadrosuyla Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a rağmen ilk şampiyonluk turunu 1997-98 sezonunda atan Wenger, Premier Lig'i kazanan ilk yabancı çalıştırıcı unvanını aldı. 2001-02 sezonunda Liverpool'un 7 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen Wenger yönetimindeki Arsenal, 2003-04 sezonunda şampiyonluğa namağlup ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United ise Premier Lig döneminde 13 şampiyonluk yaşadı.

Ferguson daha fazla puan topladı

Arsenal ile Premier Lig'de 1602 puan toplayan Arsene Wenger, Manchester United ile 1752 puan kazanan Alex Ferguson'un gerisinde kaldı. 811 maçta 1525 gol atan Kuzey Londra temsilcisi, kalesinde 782 gol gördü. Rakip kaleleri 1627 kez sarsan Ferguson'un Manchester United'ı ise 810 maçta 703 gol yedi. Wenger kariyerinde 15 kez Premier Lig'de "ayın teknik direktörü", 3 kez de "yılın teknik direktörü" seçilirken, bu alanda Alex Ferguson 27 kez "ayın teknik direktörü", 11 kez de "yılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.

234 teknik direktör eskitti

Arsene Wenger'in Arsenal'ı çalıştırdığı 1996 yılının ekim ayından bu yana, şu anda Premier Lig'de mücadele eden 19 takım, 234 teknik direktör değiştirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren beş büyük takımdan Manchester United 4, Liverpool 7, Manchester City 10, Tottenham 11, Chelsea ise 15 kez kulübeyi yeni bir isme teslim etti. Manchester United 26 yıl sonra emekli olan Ferguson'dan sonra David Moyes, Louis van Gaal ve Jose Mourinho'yu göreve getirdi.

"Üç Büyükler"de 60 değişiklik

Süper Lig'de "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Fransız teknik adamın görev süresi boyunca toplam 60 kez teknik direktör değişikliğine gitti. 1996-97 sezonundan bu yana Fenerbahçe 21, Galatasaray 20, Beşiktaş ise 19 kez teknik direktörünü değiştirdi.

Federasyon Kupası'nı en çok kazanan isim

Wenger, dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen İngiltere Federasyon Kupası'nı 7 kez kazanarak bu alanda rekor kırdı. Londra ekibinde 2005 yılına kadar 4 kez Federasyon Kupası'nı kazanan Wenger, 9 yıl sürecek kupasız bir döneme girdi. Özlemini 2014 yılında yine Federasyon Kupası ile gideren Fransız çalıştırıcı, başarısını 2015 ve 2017 yıllarında tekrarlayarak 7 kezle kupayı en çok kazanan teknik adam olmayı başardı.

AA

Son Güncelleme: 03.01.2018 13:56
Anahtar Kelimeler:
Manchester Unitedİngiltere Premier LigArsene WengerArsenalAlex Ferguson
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