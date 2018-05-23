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Wenger'in yerine Emery

Arsenal, Wenger'in 22 yıl sonra görevinden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Emery'yi getirdi

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:54
Wenger'in yerine Emery

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, teknik direktörlüğe Unai Emery'yi getirdi.

Londra ekibini 22 yıl çalıştıran Fransız teknik adam Arsene Wenger'in sezon sonunda görevini bırakmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren kulüp yönetimi, İspanyol Emery ile üç yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İngiliz basını, 46 yaşındaki Emery'nin yıllık 5 milyon sterlin kazanacağını yazdı.

İspanyol temsilcisi Sevilla ile üç yıl üst üste UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Emery, bir sonraki durağı Paris Saint-Germain'deki iki sezonunda ise lig, Fransa Kupası, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
ArsenalArsene Wengerİngiltere Premier LigUnai Emery
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