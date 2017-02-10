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Wenger: Podolski Japonya'ya gitsin

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Lukas Podolski'nin kariyeri açısından Japonya'ya gitmesi gerektiğini söyledi

10 Şubat 2017 Cuma 17:29
Wenger: Podolski Japonya'ya gitsin

Arsene Wenger'e göre Podolski'nin artık Avrupa'dan ayrılma vakti geldi. beIN Sports'a konuşan Fransız teknik adam, "Podolski'nin Japonya'ya gitmesi için doğru bir zaman. Orada oynamak için gerekli güce sahip olduğunu düşünüyorum. Herkesi Japonya'ya gitmesi konusunda cesaretlendirebilirim çünkü orada yaşamak her oyuncu için unutulmaz bir deneyim olacaktır.' dedi. Japonya'nın kültürel ve deneyim anlamında çok iyi bir ülke olduğunu söyleyen Wenger, ''En az İngiltere kadar organize ve iyi bir lige sahipler. Her gün gelişiyor ve büyüyorlar." şeklinde konuştu.

"ADEBAYOR'UN TÜRKİYE'YE GİTMESİ BENİ ŞAŞIRTTI"
Adebayor'un Başakşehir'e transferi ile ilgili de konuşan Arsene Wenger, "Adebayor'un Türkiye'ye gitmesi beni çok şaşırttı. Kendisi çok yetenekli bir oyuncuydu ama ona ne oldu bilmiyorum. Arsenal'deyken üst seviye bir futbolcuydu. Bizde gösterdiği potansiyelden sonra ona olanlar beni hep şaşırttı." dedi.
Son Güncelleme: 10.02.2017 17:38
Anahtar Kelimeler:
WengerArsenalFutbol
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