Arsene Wenger'e göre Podolski'nin artık Avrupa'dan ayrılma vakti geldi. beIN Sports'a konuşan Fransız teknik adam, "Podolski'nin Japonya'ya gitmesi için doğru bir zaman. Orada oynamak için gerekli güce sahip olduğunu düşünüyorum. Herkesi Japonya'ya gitmesi konusunda cesaretlendirebilirim çünkü orada yaşamak her oyuncu için unutulmaz bir deneyim olacaktır.' dedi. Japonya'nın kültürel ve deneyim anlamında çok iyi bir ülke olduğunu söyleyen Wenger, ''En az İngiltere kadar organize ve iyi bir lige sahipler. Her gün gelişiyor ve büyüyorlar." şeklinde konuştu.
Wenger: Podolski Japonya'ya gitsin
Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Lukas Podolski'nin kariyeri açısından Japonya'ya gitmesi gerektiğini söyledi
Arsene Wenger'e göre Podolski'nin artık Avrupa'dan ayrılma vakti geldi. beIN Sports'a konuşan Fransız teknik adam, "Podolski'nin Japonya'ya gitmesi için doğru bir zaman. Orada oynamak için gerekli güce sahip olduğunu düşünüyorum. Herkesi Japonya'ya gitmesi konusunda cesaretlendirebilirim çünkü orada yaşamak her oyuncu için unutulmaz bir deneyim olacaktır.' dedi. Japonya'nın kültürel ve deneyim anlamında çok iyi bir ülke olduğunu söyleyen Wenger, ''En az İngiltere kadar organize ve iyi bir lige sahipler. Her gün gelişiyor ve büyüyorlar." şeklinde konuştu.