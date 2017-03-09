Wenger taraftar için karar verecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Arsene Wenger, gelecek sezon takımda kalıp kalmama kararında taraftarların tepkilerinin de etkili olacağını söyledi.



Federasyon Kupası çeyrek finalinde amatör küme takımlarından Lincoln City ile 11 Mart Cumartesi günü yapacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, kulüpteki geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda her iki maçta da Alman ekibi Bayern Münih'e 5-1'lik skorlarla alınan ağır mağlubiyetlerin ardından taraftarların tepkisini çeken 67 yaşındaki Wenger, "20 yıl boyunca taraftarlarımızı mutlu etmek için çok çalıştım, kaybettiğiniz zaman onların mutlu olmadığının farkındayım. Farklı görüşleri dikkate almak zorundasınız, elbette her şeyi değerlendiriyorsunuz." diye konuştu. Kendi imajı değil, kulüp için çalıştığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Nasıl göründüğüm önemli değil. Bu kulübe sevgimi ve sadakatimi en başından beri gösterdim. Doğru kararlar aldığımı düşünüyorum ve bu takımın değerlerine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı. Londra ekibini 20 yıldır çalıştıran Arsene Wenger, Premier Lig'de sonuncusu 2004 yılında olmak üzere 3, Federasyon Kupası'nda ise 6 şampiyonluk yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 yıldır aralıksız mücadele eden Arsenal, 7 yıldır son 16 turunda "Kupa 1"e veda ediyor.