West Bromwich'e neden gitmedi?

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminin son günlerinde Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'un kapısından dönen Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Josef de Souza, önemli açıklamalarda bulundu.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Josef, sezon başında İngiliz ekibinden gelen teklifi doğrularken, "Görüşmeler iki kulüp arasında bir süre sürdü. Premier League'de oynamayı her zaman çok isterim. Sadece benim değil, her oyuncunun rüyasıdır bu. Ama bu transfer için doğru an değildi. Benim hala Fenerbahçe'ye verecek çok şeyim var. Hep birlikte doğru an olmadığına karar verdik. Burada kaldım ve bu kararımın doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Chelsea, Arsenal, Liverpool gibi takımlardan teklif gelirse..."

Şu an için Fenerbahçe'de kalmaktan ötürü bir pişmanlık duymadığını da belirten Josef, şöyle devam etti: "Olur da bir gün Chelsea, Arsenal, Liverpool gibi takımlardan bir teklif gelirse o zaman durum farklı gelişebilir."

"Mehmet Ekici sıra dışı bir oyuncu!"

Josef de Souza, takım arkadaşı Mehmet Ekici'den de övgü dolu sözlerle bahsederken, "Mehmet Ekici gerçekten sıra dışı bir oyuncu. O'nun toparlanmasını, sahalara geri dönmesini iple çektik. Sadece benim ve Ozan'ın değil, tüm takımın işini kolaylaştıracak bir oyuncu. Çünkü her futbolcu yanında kaliteli oyuncu oynamasını ister." diye konuştu.