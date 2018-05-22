West Ham, Pellegrini'yi açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Şilili teknik adam Manuel Pellegrini ile anlaştı.

Sezon bitiminde David Moyes ile yollarını ayıran başkent temsilcisi, 64 yaşındaki Pellegrini ile üç yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kariyerinde daha önce Real Madrid'i çalıştıran Pellegrini, Manchester City'de görev yaptığı 2013-16 yılları arasında Premier Lig şampiyonluğu yaşarken, İngiliz temsilcisini tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar çıkarma başarısını göstermişti.

Pellegrini, 2016 yılından bu yana Çin'in Hebei China Fortune takımını çalıştırıyordu. West Ham United, geçen sezon Premier Lig'i 42 puanla 13. sırada bitirmişti.