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West Ham transfere doymuyor

West Ham United, Arsenal'den İspanyol golcü futbolcu Lucas Perez'i kadrosuna kattı

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:09
West Ham transfere doymuyor

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Arsenal'den İspanyol golcü futbolcu Lucas Perez'i kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, 29 yaşındaki Perez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basını, Perez'in 10 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini öne sürdü.

Perez, Arsenal'in yanı sıra İspanya'da Rayo Vallecano, Deportivo La Coruna, Ukrayna'da Karpaty Lviv ve Yunanistan'da PAOK formaları giydi.

Geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Deportivo La Coruna'da 37 maça çıkan Perez, 9 gol attı.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2018 14:12
Anahtar Kelimeler:
West Ham UnitedTransferLucas PerezFutbol
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