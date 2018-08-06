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Willem II, Aras'ı açıkladı

Willem II, Beşiktaş'tan kiralamak için işlemlere başladığı Aras Özbiliz'in bugünden itibaren antrenmanlara çıkacağını duyurdu

06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:06
Willem II, Aras'ı açıkladı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Willem II, Aras Özbiliz'i Beşiktaş'tan kiralamak için işlemlere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aras Özbiliz'in kiralanması konusunda Beşiktaş ile dokümantasyon işlemleri aşamasında olunduğu ve 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bugünden itibaren antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

Ajax altyapısından yetişen Ermeni milli futbolcu, sonrasında Kuban Krasnodar ve Spartak Moskova'da oynadı. Beşiktaş, 2016'nın Ocak ayında Spartak Moskova'dan 1,3 milyon avroya transfer ettiği Aras'ı, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano, 2018'in şubat ayında ise Sheriff'e kiralamıştı.

AA

Son Güncelleme: 06.08.2018 13:14
Anahtar Kelimeler:
Willem IISÜPERLİGFutbolBeşiktaşAras Özbiliz
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