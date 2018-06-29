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Wilshere, Fener yoluna girdi

Arsenal, aralarında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Wilshere dahil 12 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu

29 Haziran 2018 Cuma 16:59
Wilshere, Fener yoluna girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, aralarında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Jack Wilshere'ın da yer aldığı 12 futbolcusuyla sözleşme yenilemeyecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme süreleri sona eren Marc Bola, Santi Cazorla, Alex Crean, Vlad Dragomir, Aaron Eyoma, Yassin Fortune, Ryan Huddart, Chiori Johnson, Hugo Keto, Per Mertesacker, Tafari Moore ve Jack Wilshere ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu oyuncuların yerine altyapıda yetişen Daniel Ballard, Dominic Thompson, Robbie Burton gibi genç oyuncularla profesyonel sözleşme yapılarak yola devam edileceği de vurgulandı.

İngiltere Milli Takımı'nda 34 maçta forma giyen 26 yaşındaki Jack Wilshere ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArsenalFenerbahçeİngiltere Premier LigJack Wilshere
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