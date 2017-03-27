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Ya Gomez ya da Mandzukic

Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa Ligi kupası için yoluna devam eden Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi

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Ya Gomez ya da Mandzukic

Beşiktaş forvet transferi stratejisini Aboubakar'ın durumuna göre belirmeyecek. Kamerunlu golcünün bonservisinin alınmaması durumunda Gomez ve Mandzukic için görüşmeler yapılacak.

Yönetim kurulu yeni sezonun forvet hattını belirlemek için şimdiden çalışmalara başlarken, alternatifleri değerlendirme aldı. Siyah beyazlıların forvet oyuncusu kararının en belirleyici sebebi Vincent Aboubakar'ın durumu olacak. Porto'dan 1 yıllığına kiralanan Kamerunlu golcü, gördüğü kırmızı kartlara rağmen attığı kritik gollerle kalitesini ortaya koydu. Ancak bonservisinin 10 milyon Euro seviyelerinde olması yönetimi düşündürüyor. Portekiz ekibinin bedelde indirime gitmemesi durumunda transferden vazgeçilebilir. Beşiktaş Mario Gomez ve Mario Mandzukic için de transfer planlaması yapıyor. Wolfsburg forması giyen Gomez'in, takımının küme düşmesi veya gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamaması halinde serbest kalma ihtimali bulunuyor. Bu konu üzerinde araştırma yapan yönetim, bonservisinin olmaması ve Türkiye'ye dönmeyi kabul etmesi durumunda Alman golcü ile yeniden masaya oturabilir. Siyah beyazlıların listesindeki diğer isim ise Juventus'dan Mario Mandzukic. Aboubakar ve Gomez'in yanı sıra Hırvat golcü de yönetimin gündeminde yer alıyor. Sezon sonuna doğru durumu değerlendirmeye alacak olan yönetim, kararını verip Cenk Tosun ile birlikte takımın forvetini oluşturacak oyuncuya karar verecek (NTVSPOR) 
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FutbolBeşiktaşMario GomezMario Mandzukic
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