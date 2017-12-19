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Ya Terim ya da diğerleri!

Galatasaray’da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek isim merak konusu oldu

19 Aralık 2017 Salı 14:21
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Ya Terim ya da diğerleri!

Galatasaray’da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek isim merak konusu oldu. Taraftarın bir numaralı adayı olan Fatih Terim’in yanı sıra yabancı çalıştırıcıların da üzerinde duran sarı-kırmızılı yönetim, Blanc, Bielsa ve Tuchel için de nabız yoklayacak.

Büyük yatırımlar yaparak şampiyon olma ümidiyle sezona başlayan Galatasaray’da özellikle son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat çalıştırıcı Tudor ile yollar ayrıldı. Henüz takımın başına kimin geçeceği yönünde somut adımlar atılmasa da öne çıkan isimler dikkat çekiyor. Tabii ki bu isimlerin başında Fatih Terim geliyor. Taraftarın ısrarla göreve gelmesini istediği deneyimli teknik adam, en son A Milli Futbol Takımı’nı çalıştırmıştı. Galatasaray ile 6 lig şampiyonluğu kazanan Terim, en son 2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonları arasında Cimbom’da antrenörlük yaptı.

ABDULLAH AVCI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük için adı çıkan bir diğer isim de Medipol Başakşehir çalıştırıcısı Abdullah Avcı. Turuncu-lacivertlilerin başında önemli işlere imza atan ve son iki sezonda takımını şampiyonluğun en büyük adaylarından biri yapan Avcı’nın, bir dönem altyapısında görev aldığı Galatasaray’ın başına geçip geçmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Aynı zamanda sezona Trabzonspor ile başlayan ancak şu anda boşta olan Ersun Yanal ile Çaykur Rizespor’un eski hocası Hikmet Karaman da adaylar arasında yer alıyor. Galatasaray’da görev alabilecek ve yönetimin düşündüğü yabancı teknik adamlardan ise 3 kişi dikkat çekiyor.

BLANC

Paris Saint-Germain’in eski hocası Laurent Blanc, sarı-kırmızılı takımın başına geçebilecek güçlü adaylardan biri. 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonunda Paris ekibiyle şampiyonluklar yaşayan Fransız teknik adam, şu anda hiçbir kulübü çalıştırmıyor.

BIELSA

Galatasaray için bir başka aday da Marcelo Bielsa. Athletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille gibi takımlarda görev alan Arjantinli çalıştırıcının ismi geçtiğimiz senelerde de sarı-kırmızılılar ile anılmıştı.

TUCHEL

En son Almanya Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund’u çalıştıran ancak istenen performansı gösteremediği için takımdan ayrılan 44 yaşındaki Tuchel de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in adayları arasında yer alıyor.

İHA

Son Güncelleme: 19.12.2017 14:25
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayTeknik Direktör AdaylarıFatih TerimAbdullah AvcıBielsaBlancTuchel
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