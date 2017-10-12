Yabancı futbolcu kısır döngü

Eski Finlandiyalı milli futbolcu Jussi Nuorela, ulusal liglerdeki yabancı oyuncu sayısı ile ilgili tartışmaların içinden çıkılmaz kısır bir döngü olduğunu söyledi.

Türkiye'de, 2003-2004 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Elazığspor'un da formasını giyen Nuorela, AA muhabirine, Finlandiya-Türkiye mücadelesinin oynandığı Veritas Stadı'nda açıklamalarda bulundu. Finlandiya Ligi takımlarından Inter Turku'nun alt yaş kategorilerinde antrenörlük yapan Nuorela, "Karşımızda eski Türk Milli Takımı yoktu. Önceden çok daha güçlü bir milli takıma sahiptiniz. Artık Türkiye'de çok fazla yıldız futbolcu göremiyoruz. Bana göre bunun sebebi, Süper Lig'deki takımlarda çok fazla yabancı futbolcunun bulunması. Yabancı futbolcuların çok fazla olmasından dolayı Türk futbolcular büyük takımlarda oynayamıyor. Bu da ruhlarını kaybetmelerine sebep oluyor."

Finlandiya'da da zaman zaman yabancı oyuncu sayısının tartışmalara neden olduğunu belirten eski milli futbolcu, şöyle konuştu: "Finlandiya bir Avrupa Birliği ülkesi. Bu nedenle bir sınırlama ya da yasak söz konusu değil. Ama bizler Finlandiya Ligi'nde daha çok Fin oyuncunun yer almasını istiyoruz. Tabii ki herhangi bir yasak getirilmesi de ulusal liglerdeki rekabeti azaltacaktır. Yerli oyuncular kendi yerlerini garanti görüp, rekabetten uzaklaşacaklardır. Yabancı futbolcu sınırı getirilse serbest bırakılması istenecek, serbest bırakılsa sınır getirilmesi istenecektir. Yabancı futbolcu tartışmaları içinden çıkılmaz bir döngü. Burada iş tamamen futbolcunun kendisinde bitiyor. Her futbolcu kendi gelişimine odaklanırsa her takımda oynayabilir."

Nuorela, son yıllarda Finlandiya altyapılarından 15-16 yaşındaki gençlerin yurt dışına transfer olduklarını aktararak, "Bu da tabii ki bize gurur veriyor. Genç yaşta oyuncularımız yurt dışına çıkarak tecrübeler kazanıyorlar. Bu da milli takıma gelecekte çok olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

"Finlandiya ve Türkiye'nin durumu çok benziyor"

Finlandiya ile Türkiye arasında 2-2 tamamlanan 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup karşılaşmasını da değerlendiren Nuorela, "İlk yarıda Türkiye çok daha baskılı oynadı. İki takımın da maçta bir iddiası yoktu. İkinci yarıda ise Finlandiya maça hakim olmaya çalıştı. Son yarım saatte maç çok dalgalı ve aksiyonlu geçti. Top iki kalede de sürekli görüldü. Finlandiya'nın son iç saha maçıydı, bu nedenle başarılı olmak istiyordu. Ama sonuçta Türkiye daha iyi oynayan taraftı, çünkü Türkiye'nin oyuncu kalitesi Finlandiya'ya göre daha yüksekti." şeklinde görüşlerini aktardı.

Finlandiya'nın, hedefsiz kaldığı için Türkiye karşısında genç oyuncularına da şans verdiğini belirten eski milli oyuncu, şunları kaydetti: "Genç futbolculara her zaman şans vermemiz gerekiyor. Bu konuda önemli adımlar atılıyor. Beş yıl içinde Finlandiya Milli Takımı'nın durumu çok daha iyi olacaktır. Finlandiya ve Türkiye'nin durumu aslında çok benziyor. Litmanen ve Hyypia ile birlikte oynadığım dönemde biz de Finlandiya'nın altın jenerasyonuyduk. Biz o günden, Türkiye de dünya üçüncülüğünden sonra altın jenerasyonu bulamadı. Türkiye, altın jenerasyonunu yakalamak için gençlere şans vermeli. Tabii bizim için de bu geçerli."

"Türkiye Ligi, Finlandiya'ya göre tabii ki çok daha kaliteli"

Malmö ile sözleşmesi bittikten sonra 2003-2004 sezonunda Elazığspor'a transfer olduğunu hatırlatan Nuorela, sözlerini şöyle tamamladı: "Finlandiya'da yaşayan bir Türk menajer, Elazığspor'dan teklif getirdiğini söyledi. Konuştuk ve sonrasında bu transfer gerçekleşti. Türkiye Ligi, Finlandiya'ya göre tabii ki çok daha kaliteli. İlk maçıma Fenerbahçe karşısında çıkmıştım. Çok yetenekli oyuncuları vardı. Türkiye'de hatırladığım en yetenekli oyuncu ise Beşiktaşlı Ahmed Hassan'dı."