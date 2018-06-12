Yabancı ile şampiyonluk zor

Dünya kupaları tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.

Dünya kupalarında yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken, 20 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı. Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaşırken, son şampiyon Almanya da Joachim Löw ile tarihindeki dördüncü şampiyonluğunu yaşadı.

Brezilya, 5 şampiyonluğa da Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya 4, İtalya da 3 şampiyonluklarına yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.