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Yabancı sayısı düşüyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, "Bizim için keyif verici bir lig oldu. Son dakikaya kadar şampiyon belli olmadı. Bazı spekülasyonlar vardı, onlar ortadan kalktı" diye konuştu

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:24
Yabancı sayısı düşüyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun keyif verici olduğunu ve bunun milli takıma yansımasını istediklerini belirtti.

Dürüst, yaptığı açıklamada, Süper Lig'de yarışın sonuna kadar sürdüğünü aktararak, "Bizim için keyif verici bir lig oldu. Son dakikaya kadar şampiyon belli olmadı. Bazı spekülasyonlar vardı, onlar ortadan kalktı. Güzel bir Süper Lig sezonu oldu. Seyirci sayısı arttı. İnşallah o güzellik milli takıma yansıyacak." diye konuştu.

Süper Lig'deki mücadeleyle futbol değerinin yükseldiğini vurgulayan Dürüst, şunları söyledi: "Futbol değerinin yükselmesi oyuncuları motive edici faktör. Milli takıma da bunun olumlu geleceğini düşünüyorum. Ligdeki maraton insanların keyfini getirdi. Dolayısıyla o keyfi milli takımda da devam ettirmek isterler. İnşallah bu şekilde puan maçlarına çıkacağız."

Yabancı oyuncu konusu

Süper Lig'deki yabancı oyuncu uygulamasına değinen Dürüst, bunun mücadeleye olumlu yansıdığını dile getirdi. Kararı Kulüpler Birliği Vakfı ile aldıklarını hatırlatan Dürüst, "Kulüpler Birliği ile o gün bu karar zaten Türk futboluna faydalı olması için alındı. Baktığımız vakit, ligdeki performansın yükselmiş olması bunun olumlu olarak etkilediğini gördük." şeklinde görüş belirtti.

Yabancı sayısının düşüp düşmeyeceği yönündeki yeni karar için zamanlarının olduğunu kaydeden Dürüst, "Bir senemiz daha var. Ondan sonraki zaman içinde yine Kulüpler Birliği ile oturup Türk futboluna faydalı olacak tedbirler alınır. Şu ana somut bir şey yok." diye konuştu. Son dönemde Türk oyuncuların Avrupa'ya transferine değinen Dürüst, yabancı oyuncu sayısını artırmanın bir nedeninin de bu olduğuna dikkati çekerek, "Zaten o dönem milli takımın başında bulunan Fatih hoca, bu kararın dışarıya oyuncu göndermekte bize motive edici olacağını söylemişti. Bugün de o gerçekleşti. İnşallah başka oyuncular da dışarıda bizi temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Milli takım

A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı özel maçlara değinen Ali Dürüst, bu karşılaşmalardan en iyi sonuçları alarak UEFA Uluslar Ligi'ne hazırlanmak istediklerini söyledi. Önlerinde üç hazırlık maçı olduğunu hatırlatan Dürüst, "Nispeten genç takımız. 14 oyuncumuz 1994-1996 doğumlu. İnşallah bu üç hazırlık maçından sonra eylül ayındaki puan maçlarımıza hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro seçimi konusundaki eleştirilere yanıt veren Dürüst, şunları kaydetti: "Gelmeyen oyuncularımızın sakatlıkları vardı. Hocamızın dediği gibi genç veya tecrübeli değil, o anda görev yapabilecek oyuncular milli takıma gelecek. Ama bugünkü durumda hem sakatlıklar hem bazı engeller takımı bu şekilde oluşturdu."

AA

Son Güncelleme: 24.05.2018 15:24
Anahtar Kelimeler:
TFFSüper LigMilli TakımFutbolAli Dürüst
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