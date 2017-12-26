Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111900
ALTIN
156.545
DOLAR
3.8091
STERLİN
5.0846
EURO
4.5130

"Yabancılar yüzünden başarısız olduk"

Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, "Yabancı oyunculardan gerekli katkıyı alamadığımız için sportif anlamda başarısız olduk" dedi

26 Aralık 2017 Salı 14:04
10 Okunma
"Yabancılar yüzünden başarısız olduk"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da kulüp başkanı Erkurt Tutu, yabancı oyuncularından gerekli katkıyı alamadıklarını, bu nedenle sportif anlamda başarısız olduklarını söyledi.

Tutu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 28 Aralık Perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayı düşünmediğini kaydetti. Sezona Süper Lig'e çıkma hedefiyle başladıklarını, bu amaç doğrultusunda teknik direktör Alpay Özalan'ın istediği oyuncuları aldıklarını belirten Tutu, şöyle konuştu: "Yabancı transferi konusunda istediğimiz sonucu alamadık. Hepimiz biliyoruz, yabancı oyunculardan gerekli katkıyı alamadığımız için sportif anlamda başarısız olduk. Yabancı oyuncuların takıma 1 gram katkısı olmadı. Çok şeyler beklediğimiz Muhammed Larbi sezon başında sakatlandı. Davy Angan da aynı şekilde sakatlandı ve iyileştikten sonra bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. Jonathan Ayite, John Chibuike ve kaleci Michalis Sifakis, herkesin bildiği oyuncular. Ayrıca Georgios Samaras da öyle. Alpay hoca bize 'Samaras'ı ben 1 ayda hazırlarım' dedi ama ne yazık ki hiçbirinden verim alamadık."

"Yargıya gideceğim"

Samsunspor'un sorunlarını çözecek yönetimin iş başına gelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Tutu, seçime 2 gün kalmasına rağmen halen aday çıkmadığını, genel kurulda aday çıkmaması halinde kulübü divan kuruluna teslim edeceklerini aktardı. Görevde olduğu 3 yıl boyunca sürekli hakaretlere uğradığını anlatan Tutu, "Bundan sonra yasal yollarla hakkımı arayacağım. Bana ve aileme hakaret eden 7 kişi hakkında geçtiğimiz gün suç durusunda bulundum. Önümüzdeki süreçte yine hakaret eden olursa yargıya gideceğim." diye konuştu.

Takımın ekonomik durumu

Mevcut yapıyı düzeltmek için çok ciddi borçlar ödediklerine dikkati çeken Tutu, şöyle devam etti: "Bugün 5,5 ile 6 milyon lira civarında icralık dosya var. Kulübün eski başkanı Kazım Yılmaz'ın 20 milyon liranın üzerinde alacağı varken bugün 9 milyon liraya düşmüş. Transfer yasağı ilk sezon 10 milyon liraya çözülmüşken ikinci sezon 5 milyon liraya çözülmüş, bugün 1,5 milyon liraya çözülecek. Demek ki borç azalmış ki bu rakamlar buralara gelmiş. Biz bunların yönetilebilir hale geldiğini söylüyoruz. Bizim futbolcuya hiç para ödemediğimiz söyleniyor. Tüm takımın bütçesi 12 milyon lira diyelim. Bunun peşinatını da 3 milyon lira sayalım. Biz bunu ödemişiz. Geçen seneden alacağı olan sadece 3 oyuncu var. Temmuz ayından bu yana 12 milyon lira borçlara ödemişiz. Bunun 9 milyon lirası geçmişten gelen futbolcu borçları ve mali kriterler. Şimdi bizim yönetime 'Para ödemediler' diyebilir misiniz?"

"Her şeyi usulüne uygun yapan 5 kulüpten biriyiz"

Tutu, Samsunspor Kulübünün mali yapısı itibarıyla örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, "Her şeyin A'dan Z'ye kaydı var. İstemeleri halinde bunu herkese veriyoruz. Bizim ikinci bir defterimiz yok. Geçen gün Sosyal Güvenlik Kurumundan geldiler. Türkiye'de mali yapı olarak 4-5 kulüpten biri olduğumuz için teşekkür ettiler. Süper Lig, TFF 1. Lig ve 2. Lig'deki kulüplerin içinde her şeyi usulüne uygun yapan 5 kulüpten biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm oyuncuların alacaklarını tahsil edemedikleri için federasyona şikayette bulunduklarını belirten Tutu, "Ocak ayının 2 ile 8'i arasında süreleri doluyor. Yaklaşık 3,5 milyon lira bulunmadığı sürece bu oyuncular serbest kalacak. Biz yönetime talip olanlara bunu anlatmak istedik. Yeni yönetim kurulunun ocak ayı içinde 6 milyon lira para bulması gerektiğini bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erkurt TutuFutbolSamsunsporTFF 1. Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstatistik lideri Giuliano
İstatistik lideri Giuliano
13 yıl sonra İstanbulspor ile rakip
13 yıl sonra İstanbulspor ile rakip
12 takım teknik direktör değiştirdi
12 takım teknik direktör değiştirdi
En hırçını Beşiktaş
En hırçını Beşiktaş
En çok penaltıyı Göztepe attı
En çok penaltıyı Göztepe attı
Teknik adamların yarısı gönderildi
Teknik adamların yarısı gönderildi
Son yıllarda böyle çekişme yaşanmadı
Son yıllarda böyle çekişme yaşanmadı
Özer'den futbolculara birlik çağrısı
Özer'den futbolculara birlik çağrısı
Sivas'da taraftar arttı
Sivas'da taraftar arttı

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim