Yalçın gönderildi, yeniler yolda

Medipol Başakşehir, tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile yollarını ayırdı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Üç sezondur turuncu-lacivertli formayı giyen Yalçın'ın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile 31 Mayıs 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyordu. Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir ile bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıktı ve 3 gol attı.



Başakşehir, Şampiyonlar Ligi kadrosu için harekete geçti

Süper Lig'i ikinci bitiren Başakşehir, Devler Ligi'ne girebilmek için güçlü bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nı finalde kaybeden Başakşehir, yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turlarından katılma hakkı kazanan Başakşehir, bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti. BeIN Sports; teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Tunay Torun, Eljero Elia ve Mubarak Wakaso için girişimlere başlandığını öne sürdü. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Granada forması giyen Mubarak Wakaso, orta sahanın solu ve göbeğinde görev yapabiliyor. La Liga'da çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Ganalı oyuncu, Avcı'nın transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği bir diğer isim, Feyenoord'la Hollanda Ligi şampiyonluğu yaşayan Eljero Elia. Hücumun her iki kanadında da forma giyebilen Hollandalı futbolcu, sezonu 24 maçta 9 gol ve 9 asistle tamamladı. Başakşehir, bu iki isim dışında yurt içinde de Tunay Torun'la ilgileniyor. Kulübü Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyen Tunay'ın ay sonunda Medipol Başakşehir'e imza atacağı söyleniyor.