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Yap top çalıştılar

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

31 Temmuz 2018 Salı 14:49
Yap top çalıştılar

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Yan top organizasyonlarıyla devam eden idmanın, pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Cagliari ile İstanbul'da hazırlık maçı yapacak.

AA

Son Güncelleme: 31.07.2018 14:53
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigFutbolFenerbahçeAntrenman
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