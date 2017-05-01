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Yarı final'de Madrid derbisi oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk edecek

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Yarı final'de Madrid derbisi oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde, yarın Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya), 3 Mayıs Çarşamba günü ise Monaco (Fransa)-Juventus (İtalya) karşılaşmaları oynanacak. İki müsabakanın da başlama vuruşu TSİ 21.45'te yapılacak. Finalistler, 9 ve 10 Mayıs'taki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Final maçına, 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.
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