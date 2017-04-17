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Yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkacak takımlar belli oluyor

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Yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi ise 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:
Leicester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)
Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (2-1)

19 Nisan Çarşamba:
Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)
Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3) 
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FutbolUEFA Şampiyonlar Ligi
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