Yarın iki maç oynanacak

2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek.

Günün ilk maçı başkent Moskova'daki açılış karşılaşmasının da gerçekleştirildiği Luzhniki Stadı'nda oynanacak. İspanya ile ev sahibi Rusya'yı karşı karşıya getirecek mücadele saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi Rusya, Luzhniki Stadı'nda şampiyonadaki ikinci maçına çıkacak. Rusya, bu stattaki açılış maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etmişti.

İspanya ise Moskova'daki ilk karşılaşmasını oynayacak. İspanyollar, gruptaki 3 maçını Soçi, Kazan ve Kaliningrad'da yapmıştı. Şampiyonada günün ikinci mücadelesi ise Hırvatistan ile Danimarka arasında saat 21.00'de oynanacak.

Karşılaşmaya Nizhny Novgorod Stadı ev sahipliği yapacak. Grubunu 3'te 3 yaparak 9 puanla tamamlayan Hırvatlar, 3-0'lık tarihi Arjantin galibiyetini de Nizhny Novgorod Stadı'nda elde etmişti.