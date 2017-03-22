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"Yarışın içinde olacağız"

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig yarışında büyük bir rekabetin olduğunu ve sonucu görebilmek için 30. haftayı beklemek gerektiğini söyledi

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"Yarışın içinde olacağız"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da henüz yarışın içinde yer aldığını ve kendilerinin sezon sonuna kadar iddialarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Bu sezon takımını şampiyonluğa oynatan teknik direktör Abdullah Avcı, inişler çıkışlar olduğunu ve bunu her ekibin yaşadığını belirterek, "Aslında bizim için çok keyifli durum var, harika durum var. Ligin ikincisiyiz. Üçüncü ve dördüncü de, onlar da büyük takımlar, yarışın içindeler. Önümüz hala açılmadı. Sezonun sonuna kadar yarışın içinde oluyoruz. Umarım karşılığını alırız." dedi. Sezon sonunda sonucun ne olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Avcı, "Onu bilemeyiz. 30. haftayı görmek lazım. Şu anda güzel yarış var, iyi bir rekabet var. Maçların kalitesi arttı. İnsanlar mutlu, ben takımımdan memnunum. Böyle devam etmesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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FutbolMedipol BaşakşehirAbdullah Avcı
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