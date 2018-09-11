A Milli Futbol Takımı'nın, teknik direktör Mircea Lucescu ile birlikte başlattığı gençleştirme operasyonu doğrultusunda yaş ortalaması düşüyor.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı ve gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı maç olan İsveç mücadelesinde yaş ortalaması 3 yaş düştü.

Ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım 2017'de Eskişehir'de oynadığı İzlanda maçında yaş ortalaması 28,45 iken, dün oynanan İsveç mücadelesinde ise yaş ortalaması 25,09 oldu.

İlk 11'de 6 değişiklik

Lucescu, İsveç karşısında, İzlanda karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 6 değişiklik yaptı. Rumen teknik adam, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin, Caner Erkin ve Volkan Babacan'ın yerine İsveç maçında Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Zeki Çelik, Ömer Bayram, Cengiz Ünder, ve Sinan Bolat'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin, bu karşılaşmanın ardından genç oyunculara şans vermek adına milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Terim dönemindeki son maçlar

Mircea Lucescu'dan önce görevde bulunan Fatih Terim yönetimindeki son maçlarda da yüksek bir yaş ortalaması ortaya çıkmıştı. Terim'in görevden ayrılmadan önce Finlandiya ile oynanan karşılaşmada milli takımın yaş ortalaması 29.18'di. Dün oynanan İsveç maçıyla kıyaslandığında tam 4 yaştan fazla bir yaş ortalaması ile sahaya çıkılmıştı.

Terim'in son maçı olan Kosova karşılaşmasında ise yaş ortalaması 27.27 olarak kayıtlara geçmişti.