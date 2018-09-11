Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92381
ALTIN
247.820
DOLAR
6.4652
STERLİN
8.4007
EURO
7.4956

Yaş ortalaması 3 yaş düştü

A Milli takımda, 2018 Dünya Kupası'na katılma iddiasının bulunduğu son karşılaşma olan İzlanda maçına göre, Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynanan mücadelede yaş ortalaması 3 yaş düştü

11 Eylül 2018 Salı 14:22
Yaş ortalaması 3 yaş düştü

A Milli Futbol Takımı'nın, teknik direktör Mircea Lucescu ile birlikte başlattığı gençleştirme operasyonu doğrultusunda yaş ortalaması düşüyor.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı ve gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı maç olan İsveç mücadelesinde yaş ortalaması 3 yaş düştü.

Ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım 2017'de Eskişehir'de oynadığı İzlanda maçında yaş ortalaması 28,45 iken, dün oynanan İsveç mücadelesinde ise yaş ortalaması 25,09 oldu.

İlk 11'de 6 değişiklik

Lucescu, İsveç karşısında, İzlanda karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 6 değişiklik yaptı. Rumen teknik adam, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin, Caner Erkin ve Volkan Babacan'ın yerine İsveç maçında Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Zeki Çelik, Ömer Bayram, Cengiz Ünder, ve Sinan Bolat'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin, bu karşılaşmanın ardından genç oyunculara şans vermek adına milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Terim dönemindeki son maçlar

Mircea Lucescu'dan önce görevde bulunan Fatih Terim yönetimindeki son maçlarda da yüksek bir yaş ortalaması ortaya çıkmıştı. Terim'in görevden ayrılmadan önce Finlandiya ile oynanan karşılaşmada milli takımın yaş ortalaması 29.18'di. Dün oynanan İsveç maçıyla kıyaslandığında tam 4 yaştan fazla bir yaş ortalaması ile sahaya çıkılmıştı.

Terim'in son maçı olan Kosova karşılaşmasında ise yaş ortalaması 27.27 olarak kayıtlara geçmişti.

AA

Son Güncelleme: 11.09.2018 14:25
Anahtar Kelimeler:
Mircea LucescuMilli TakımFutbolA Milli Futbol Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burak'tan cevap geldi
Burak'tan cevap geldi
"Gaziantep'e kazanmak için gideceğiz"
"Gaziantep'e kazanmak için gideceğiz"
Ağaoğlu umut verdi
Ağaoğlu umut verdi
"Fenerbahçe bizi ilgilendirmiyor"
"Fenerbahçe bizi ilgilendirmiyor"
Dünya millileri konuşuyor
Dünya millileri konuşuyor
Kartal oyun kurucusunu buldu
Kartal oyun kurucusunu buldu
Trabzon'dan Burak açıklaması
Trabzon'dan Burak açıklaması
Bu geri dönüşler unutulmuyor
Bu geri dönüşler unutulmuyor
Adana'nın puana ihtiyacı var
Adana'nın puana ihtiyacı var
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim