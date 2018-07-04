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Yasadışı karaciğer bulunmadı

Barcelona, eski futbolcusu Eric Abidal için yasadışı yollardan karaciğer alındığı iddialarını reddetti

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:50
Yasadışı karaciğer bulunmadı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, organ nakline ihtiyaç duyduğu 2012'de eski futbolcusu Eric Abidal için yasa dışı yoldan karaciğer alındığı iddiasını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eric Abidal için yapılan organ nakline ilişkin haberde geçen iddiaları reddettikleri belirtildi. İspanya'da yayın yapan internet haber sitesi El Confidencial, Barcelona'nın Abidal için yasa dışı karaciğer alındığına dair bir telefon kaydı yayımladı.

Haber sitesi, o dönem organın Abidal'ın kuzeninden alındığının açıklanmasına rağmen başka birinden parayla alındığını ve bunun eski başkan Sandro Rosell'in telefon konuşmalarıyla tespit edildiğini iddia etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BarcelonaEric AbidalFutbolOrgan NakliSandro Rosell
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