TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'den düşmeleri ile ilgili, "Ligin son haftası yaşananlar bize ders oldu. Evet acı bir tecrübe yaşadık ama gördüğümüz manzara bizi bütünleştirdi." dedi.



Karaman, yaptığı açıklamada, Süper Toto Süper Lig’e küçük ayrıntılar nedeniyle veda ettiklerini, çok koşan ve mücadele eden bir ekip olmalarına rağmen özellikle son vuruşlardaki yetersizliğin kendilerine bu acıyı yaşattığını belirtti. Yaşanan olumsuzluklara rağmen Spor Toto Süper Lig’in son haftasına kadar ligde kalma umudunu taşıdıklarına değinen Karaman, şunları söyledi: "Son hafta talihsiz şekilde lige veda ettik. Bu şehir ligin son haftasını unutmayacak. Bu takımı küme düşüren teknik adam olarak beni de unutmayacak. Bizim de içinde bulunduğumuz birçok ortam, transferdeki eksikliklerimiz, ekonomik sebepler küme düşmemizde etkili oldu. Bu şehir yanlışları elbette unutmayacak. Biz de yanlışları unutmadan gerekli dersleri alarak sonuca gideceğiz. Bu şehre borcumuz var."

Rize'nin şehir olarak birlik bütünlüğe ihtiyacı olduğunu aktaran Karaman, geçen sezon ligin son haftalarında birlikteliği kısmen yakaladıklarını ifade etti. Artık daha da kenetlenmeleri gerektiğini vurgulayan Karaman, "Şehirde ve camiada bu ışık var. Ligin son haftası yaşananlar bize ders oldu. Evet acı bir tecrübe yaşadık ve gördüğümüz manzara bizi bütünleştirdi. Bu manzarayı tekrar yaşamamak için çok daha güçlü olacağız. Birbirimize destek olup, bu takımı layık olduğu lige yeniden çıkararak daha güçlü olmalıyız. Geçmişten ders alarak kırgınlıkları bir kenara bırakarak bunu başarmalıyız." diye konuştu. Mevcut kadroyu fazla bozmayacaklarının altını çizen Karaman, şöyle devam etti: "Elimizdeki kadro bu lig için iyi ama kadromuza katmamız gereken oyuncular da olacak. Sözleşmesi devam eden oyuncuların yanı sıra özellikle topu ileri taşımamızı sağlayacak oyuncu transferi yapmamız gerekiyor. Bizim transferlerin yanında en büyük kazancımız kadromuzu koruyarak, yolumuza devam etmek. Bu anlamda birçok oyuncu ile konuştuk ve yola devam edeceğiz. Bu şehrin, bu takımın geri dönüşü çok daha muhteşem olacak. Belli bir plan dahilinde artık bütçe ve kadrosu ile Süper Lig’de kalıcı bir takım oluşturacağız." Ligden düşen bir takımın teknik direktörünün göreve devam etmesinin Türkiye'de rastlanan bir şey olmadığına dikkati çeken Karaman, "Başarı ve başarısızlık kimine göre çok değişiyor. Türkiye’de bir alt lige düşmemize rağmen göreve devam etmek belki de bir ilk ama biz bunu yaptık. Kulüp başkanımız Metin Kalkavan başta olmak üzere herkes üzerine düşen sorumluluğu yapmaya çalışıyor ve bu takımın geri dönüşü çok daha farklı olacak." şeklinde konuştu.